Sanción a Morena, por espectaculares omitidos: INE

La Comisión de Fiscalización del INE detectó 580 espectaculares de los que Morena y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, no emitió aviso de contratación, por lo que prevé multar al partido con 5.5 millones de pesos.

Gómez y el representante del partido ante el INE, Horacio Duarte, rechazaron que hayan ocultado 2.7 millones de pesos de los gastos de precampaña, como informó ayer EL UNIVERSAL, y adelantaron que si el INE los multa con 5.5 millones de pesos impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). EL UNIVERSAL informó ayer que el partido que preside Andrés Manuel López Obrador no reportó 2.7 millones de pesos de gastos en precampaña, por lo que el INE alista una multa por 5.5 millones de pesos para Morena y su candidata Delfina Gómez. En conferencia, Gómez dijo que van a esperar la determinación de la autoridad electoral para conocer el dictamen y actuar de manera pertinente. Explicó que gastaron más recursos porque a diferencia de otros partidos, ellos sí hicieron precampaña. “Cada quien sabe cómo maneja sus estrategias y su fondo, pero no rebasa lo que nos corresponde por ley”. Señalan a la militancia. Horacio Duarte rechazó que hayan ocultado gastos de precampaña y aseguró que ellos reportaron 22 millones de pesos, pero en el proceso de fiscalización el INE encontró que había gastos de propaganda que no habían sido reportados. Esto se debe, aseguró, a que en algunos casos los militantes pintan una barda, hacen una lona, mandan a bordar una playera, una gorra y de eso no hay control. “No se ocultó, ocultar hubiera sido que se abriera una cuenta bancaria paralela, pero no. Simplemente el INE detectó gastos que no estaban informados en los formatos. “Habrá una posible sanción, pasará al Consejo General del Instituto y Morena, en caso de que se mantenga esa multa, acudirá a la sala superior del tribunal a impugnarla, ya que nos parece excesiva”, dijo. Pidió que ojalá el INE sea igual de escrupuloso con los otros partidos. “Espero que haya contado los casi 6 mil millones de pesos que vinieron a gastar los Secretarios al Estado de México, porque el propio del Mazo reconoció en un programa de televisión que él podía garantizar que ya no fueran los secretarios de Estado”.