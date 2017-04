Riña entre internos en el Penal de la Pila: un herido

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 abril, 2017

Pleito entre dos grupos de internos dejó al menos una persona lesionada, aunque extrao-ficialmente se sabe fueron en realidad cuatro, uno de ellos fue llevado a un hospital para recibir atención médica, no se ha revelado el motivo del pleito.

A través de un boletín informativo emitido por la vocería de la Procuraduría General de Justicia del Estado se confirmaron los hechos ocurridos al interior de la prisión estatal, concretamente en el dormitorio tres.

De acuerdo al comunicado, el lesionado, de quien no se proporcionaron sus generales, pero se ha logrado saber se llama Anastasio C. R., fue trasladado a un hospital para su debida atención médica, no se informó qué tipo de lesión presenta.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas cuando fue reportada la riña en el interior del penal, la cual se desarrollaba en la celda tres, de inmediato intervinieron custodios del propio penal para separar a los rijosos, a los cuales trasladaron a sus respectivas áreas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que a través de la Policía Ministerial del Estado investiga los hechos donde uno de los internos fue agredido y lesionado.

Los policías ministeriales de inmediato acudieron al mencionado penal donde les informaron que se había registrado un incidente, el cual tuvo lugar en la celda tres.

La Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social de SLP, señaló que no hubo en ningún momento una situación grave y se investiga la razón del disturbio. Luego del incidente, el Director General de Prevención y Reinserción Social, Arturo Barrera Genchi y el director de La Pila, Arturo Cer-vantes, realizaron una inspección el centro de reclusión. Se pasó lista a los internos y se reportó todo en calma.