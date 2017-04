Exigen investigar deuda de 22 mil mdp de Toranzo

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 abril, 2017

*.- El ex gobernador sería llamado a cuentas por el gran endeudamiento que heredó, aseguró Óscar Vera Fábregat

El ex gobernador Fernando Toranzo Fer nández, no está exento de enfrentar responsabilidades en torno al manejo de los recursos públicos ejercidos durante su gestión, aunque será posiblemente las instancias federales quien lo debe llamar a cuentas.

Lo anterior lo señaló el diputado Oscar Vera Fábregat vicepresidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, quien advirtió que a pesar de que haya concluido su administración (Toranzo) podría ser llamado a cuentas, al igual que algunos de sus colaboradores.

Sobre los señalamientos del arzobispo Carlos Cabrero Romero en el sentido de que se investigue el paradero de 400 millones de pesos que formaban parte de las pensiones de los docentes del sistema de telesecundarias, el legislador consideró que en su momento solicitó que las observaciones o procedimientos en contra de Toranzo Fernández, no tengan preinscripción y por lo tanto, se atiendan por parte de los órganos fiscalizadores de vigilar los recursos y el patrimonio de los potosinos.

Vera Fábregat, también aseguró que se debe investigar el gran endeudamiento que heredo el ex mandatario Fernando Toranzo, pues desafortunadamente este monto alcanza en la actualidad los 22 mil millones de pesos, sin que en su momento fueran aprobados, no sólo por el Congreso del Estado, sino por los propios ciudadanos.