El retorno de Kathrine sorprende a todos

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 abril, 2017

Kathrine Switzer tiene un sueño que se repite desde hace medio siglo. Se mira otra vez de 20 años corriendo aquel maratón de Boston en 1967, cuando estaba prohibido que una mujer participara en los 42.195 kilómetros. En su sueño aparece un hombre que la persigue, al que se le desfigura el rostro y que trata de tumbarla. Sólo que su antiguo novio, un jugador de futbol americano, empuja al hombre de rostro desfigurado y permite que la joven Kathrine siga su camino rumbo a la meta. “Eso ocurrió hace 50 años”, comenta la ahora mujer de 70 y quien pretende volver a la maratónica prueba en Boston, para conmemorar aquel atrevimiento de hace medio siglo, cuando Kathrine rompió las reglas del juego y se convirtió en la primera mujer en correr oficialmente el maratón de Boston.

Sucedió en 1967, el año que será recordado por el asesinato del Che Guevara, la aparición de un grupo de rock llamado The Doors, la presentación del libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y por el triunfo de los Empacadores de Green Bay ante Kansas City, en el primer Superbowl de la historia.

Kathrine se prepara para correr el maratón de Boston y a sus 70 años no sabe qué es lo que ocurrirá. Ha viajado de Nueva York a esta ciudad donde volverán a preguntarle qué ocurrió exactamente aquel 19 de abril de 1967.

No voy a quitarme el lápiz labial”, fue la primera respuesta de Kathrine ante los regaños de su entrenador. Ella, su novio Tom y el entrenador se encontraban en Boston, cerca de la línea de salida y a una hora de que arrancara una de las carreras más prestigiadas en Estados Unidos. Le tocó el número 261.

“Usé mis iniciales y el apellido (KV Switzer) por lo que no tuve problema con la inscripción. Me asomé a la competencia con sudadera y pants tratando de no llamar la atención. Algunos notaron mi presencia y gritaban ¡es una chica!, aplaudiendo mi atrevimiento”.

¡Bang!, Kathrine y su novio Tom salieron entre miles de corredores en busca de cumplir su sueño. Cuando estaba a punto de superar el kilómetro cinco, los alcanzó un pequeño camión en el que venían fotógrafos de algunos diarios y, cuando se dieron cuenta de que una chica corría el maratón, pidieron al chofer se detuviera para tomar la placa que al otro día sorprendería a sus lectores.

Para la mala fortuna de la mujer, en dicho autobús también viajaba el juez del maratón llamado Jock Semple, un hombre mayor, vestido de negro y con cara de pocos amigos, quien de inmediato comenzó a lanzarle improperios.

El hombre corrió hacia ella y trató de sujetarla con fuerza.

Aquella imagen, captada por un fotógrafo del Boston Globe, daría la vuelta al planeta y pasaría a la lista de Las Cien fotografias que cambiaron al mundo. Cuando el juez la tenía del brazo, apareció en la escena el musculoso Tom, quien se abalanzó sobre el sujeto de pantalón largo para hacerlo a un lado y dejarle el camino libre a su novia. Un grupo de jóvenes en tenis y calzoncillos decidieron correr a su lado hasta la meta.

KV Switzer terminó su primer maratón con un tiempo de cuatro horas y 20 minutos.

Su hazaña no paró ahí. Kathrine Switzer consiguió que en 1972 más mujeres pudieran corre el maratón de Boston.

En 1974 se abría la categoría exclusiva para el sexo femenino.

Su lucha creció hasta conseguir que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 fuera incluido el maratón femenino.

Estudiante de periodismo,

KV Switzer escribió un par de libros (Marathon Woman y Correr y caminar para mujeres mayores de 40 años), además de crear un grupo llamado 261 Sin miedo, que apoya a la mujer y que utiliza el número 261 recordando aquél con el que corrió en 1967.

***

A 50 años de aquel episodio, Kathrine toma el reto de volver a correr el maratón de Boston. Lo hará este lunes, de nuevo con los fotógrafos tratando de tomar la imagen que recordará a aquella chica de 20 años que un día se atrevió a romper las reglas.

Kathrine tiene 70 años, pero está decidida a volver a hacer historia. Tomó el tiempo suficiente para prepararse, para seguir escribiendo y responder algunas preguntas vía redes sociales, a los que insisten y tienen la paciencia para que ella responda.

“Lo que muchos no saben es que en 1966, un año antes de que yo corriera el maratón, hubo otra mujer que se atrevió y no murió en el intento. Se trató de Bobbi Gibb, quien corrió la prueba sin registrarse. Ella fue mi inspiración“, responde una atareada mujer que no deja de moverse y que viaja de Nueva York a Boston con el sueño de repetir su historia.

Dice que se casó con aquel novio fortachón, pero que se divorciaría más tarde y se volvería a casar. También cuenta que con el tiempo conoció a Jock Semple, aquel juez con cara de pocos amigos, con quien llegó a entablar cierta amistad. Semple murió en 1988 y Kathrine fue a su funeral.

Kathrine Switzer confiesa que aquel sueño se repite por las noches y se mira corriendo en Boston, con el número 261 en el pecho. De nuevo el hombre de rostro desfigurado que se asoma y que va tras ella. Una y otra vez.

Hoy está tranquila con su pasado y emocionada de volver al maratón de Boston. Dice que hoy cualquier cosa puede suceder.