Continuarán las tormentas en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre las probabilidades de lluvias a manera de tormentas fuertes en toda la entidad, principalmente en las zonas huasteca y sobre la Sierra de Álvarez, debido a una zona de inestabilidad y dos canales de baja presión que afecta al país.

La dependencia estatal detalló que el fenómeno podría presentarse sobre todo por la tarde y noche, acompañado de vientos con rachas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora.

Al respecto conminó a las coordinaciones municipales para que fortalezcan los protocolos de prevención para proteger a la población en sus demarcaciones, entre ellos mantener activados sus sistemas municipales de protección civil, dar a viso a la población sobre las condiciones que se esperan, verificar las zonas de riesgos de deslaves o rodadas de piedras.

A los responsables de centros turísticos pidió mantener vigentes durante esta Semana de Pascua las condiciones de seguridad que se les indicó previo al periodo vacacional de Semana Santa, tener especial cuidado con no rebasar el cupo permitido, mantener el personal de seguridad y brigadistas de primeros auxilio y salvavidas, así como la señalética, salidas de emergencia y rutas de evacuación e buen estado.

Pidió a la ciudadanía tomar medidas de autoprotección como el evitar cruzar vados o arroyos con corriente, en caso de lluvia protegerse en inmuebles sólidos y firmes, lejos de estructuras que pueda atraer rayos como antenas, postes o árboles.

Para los vacacionistas que aún permanecen o acudirán a espacios acuáticos durante esta Semana de Pascua, insistió la dependencia que tomen las medidas preventivas como evitar ingresar a albercas hasta después de dos horas de haber ingerido alimentos, no descuidar a sus hijos e hijas, verificar la profundidad de las albercas, si no sabe nadar procurar que el agua no rebase la altura de sus codo.

A los excursionistas solicitó estar atentos a las condiciones meteorológicas, no acampar en zonas inundables o de paso de agua, dar aviso a las autoridades locales sobre el paraje que van a visitar y la fecha en que regresarán.

Si en estos días regresará a su lugar de origen por carretera, revisar las condiciones mecánicas del automóvil, no manejar cansado ni bajo influjos de alcohol o drogas, respetar las señales de tráfico y no rebasar los límites de velocidad, con piso mojado aumentar la distancia de seguridad con el auto de adelante y estar pendiente de ráfagas de viento.