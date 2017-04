Ayuntamientos y organismos notificados sobre observaciones en sus cuentas

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 abril, 2017

Tendrán la oportunidad de subsanarlas durante los 20 días hábiles posteriores a ser enterados

Los entes auditables ya fueron notificados de las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado en sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 y tendrán la oportunidad de subsanar durante los 20 días hábiles posteriores a ser enterados, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia diputado J. Guadalupe Torres Sánchez.

Señaló que sobre todo a los ayuntamientos se les ha notificado de las observaciones derivadas de la verificación, que tienen que ver con falta de sello o de una foja en un expediente y se señala todo el concepto, “lo cual no quiere decir que se haya incurrido en irregularidades o distracciones graves, pero así es el procedimiento”.

Expuso que el siguiente paso a la notificación, es que los entes observados atiendan en 20 días los señalamientos y los subsanen, porque de persistir, entonces se harán acreedores a las sanciones correspondientes, “por eso es importante esperarnos a que pase todo el proceso para conocer los resultados finales”.

El diputado Torres Sánchez manifestó que “este no es el momento para afectar la gobernabilidad de las instituciones con señalamientos que no están firmes, hay que esperar y los casos donde no se justifiquen las observaciones entonces se aplicarán las sanciones conforme a derecho, pero ese será el último paso”.

Dijo que “la mayor parte de los entes tienen observaciones pero no quiere decir que no hayan hecho una correcta aplicación de los recursos, hay cuestionamientos que están en vías de ser solventados, por eso se da otra oportunidad para que expliquen”.

“La gran mayoría de los entes auditables, los gobiernos municipales, los poderes, son conscientes de que lo que vienen a hacer que es servir al pueblo potosino, es la púnica encomienda que tienen, y están al frente personas buenas que quieren a San Luis y ver crecer su pueblo, por eso confiamos en que hayan hecho un buen papel”, puntualizó.