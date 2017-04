Agentes de EU interrogan a bebé sospechoso de terrorismo

Un bebé de tres meses de edad fue interrogado por agentes estadunienses bajo la sospecha de que estuviera involucrado en actividades terroristas.

El problema fue que el abuelo del pequeño Harvey Kenyon-Cairns llenó erróneamente la forma de su solicitud de visa, informó el diario británico The Independent.

La familia de Harvey planeaba viajar a la ciudad de Orlando.

Paul Kenyon contestó de manera afirmativa a la pregunta ‘¿Pretende participar o ha participado alguna vez en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?’, por lo que su nieto recibió un citatorio de la Embajada de Estados Unidos en Londres.

No puedo creer que no se dieran cuenta de que se trataba de un auténtico error y que un bebé de tres meses no podría hacerle daño a nadie”, contó el abuelo de Harvey a la prensa local.