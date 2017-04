Toranzo en la mira; pide Iglesia aparecer dinero

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 abril, 2017

Demanda investigar desvió de 400 mdp de maestros

Aplaude Arzobispo captura del ex gobernador de Veracruz

Después de mostrar su beneplácito por el captora del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa y manifestar que se espera que no sea con fines electorales, el arzobispo San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero pidió que también se haga justicia en el caso del desvió de 400 millones de pesos.

Dijo que todas las instancias encargadas de fiscalizar los recurso públicos como es la Contraloría del estado y la federación deben actuar porque no se puede perder el recurso que va destinado a educación y menos para el retiro de los trabajadores, por lo que es necesario que se investigue y los que los responsables regresen el dinero.

Esto, después de que en la administración de Fernando Toranzo Fernández se desviaron 400 millones de pesos que eran aportación de los docentes de Telesecundaria para el fondo de pensiones, recurso que está afectando a los maestros pensionados.

Sobre Javier Duarte, el Arzobispo felicitó a las autoridades por la captura del ex gobernador de Veracruz y espera que sea el comienzo para que se haga justicia en todos los casos de todos los ámbitos.

“Creo que es una señal para quienes nos gobiernan en cada una de sus instancias federal, estatal y municipal, de que la justicia está despertando”, dijo el jerarca de la Iglesia Católica potosina..

Jesús Carlos Cabrero manifestó que espera que la justicia no se haga sólo en tiempo electoral como paso con Duarte Ochoa y Tomás Yarrington, puesto que la presión social es más fuerte para que se castigue a quienes hacen un mal uso de la función pública.

“La presión social en este momento es más fuerte, y pues también para provechar la cuestión electoral, la presión electoral que puede ser un actor determinante para restablecer ese orden que por el desorden de llevar un estilo de interpretación de la ley, sin mirar la ley tiene que haber consecuencias”, finalizó el Arzobispo.