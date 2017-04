‘Layín’ niega cobijo de ex fiscal y afirma que lo quieren afectar

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 abril, 2017

El candidato independiente a gobernador de Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, Layín, dijo que lo quieren perjudicar al señalarlo como protegido del ex fiscal general del estado, Edgar Veytia, detenido y acusado por narcotráfico.

“Lo que quieren es afectar, este yo la otra vez se lo dije y se lo vuelvo a decir con mucho respeto, yo no tengo nada que ver con eso”, dijo.

Ramírez Villanueva negó que el exfiscal general de Nayarit, lo haya puesto como alcalde de San Blas.

No porque yo con el único con el que me guio es con Dios y con el pueblo, yo no tengo patrones”, comentó.