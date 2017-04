Definir objetivos en el Marketing digital recomiendan expertos

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 abril, 2017

El comunicólogo y experto en mercadeo por internet Alberto Martini, Community Manager en marketing y performance digital en visita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hablo sobre el marketing digital y las estrategias que deben implementar las empresas para lograr resultados.

En entrevista Alberto Martini dijo que en muchos casos las empresas que van iniciando en el mercado digital, tiene la falsa idea de que solo por invertir van a generar resultados, un estudio de Google identifico que las inversiones en publicidad que hacían las empresas no tenían continuidad, ya que al no obtener los resultados deseados aumentando sus ventas, se retiraba la inversión. Agregó que sí no hay un cambio organizacional en las empresas, la inversión solo va a ser variable y no se sostendrá a largo plazo, las empresas perderán clientes y oportunidades de generar ventas mediante mercados digitales.

Comentó que las empresas necesitan capacitarse, utilizar métricas, se debe de trabajar con la metodología en conjunto para que las estrategias den resultado, antes de realizar alguna inversión es primordial definir objetivos.

Indicó que el primer contacto se logra a traves de la publicidad, pero el éxito de la campaña es determinado por el posmarketing, a partir de ahí se debe de generar una base de datos ya que es el mejor activo que tiene una empresa, es mucho más eficiente y menos costoso. La generación actual de emprendedores tienen a su disposición las nuevas tecnologías brindandoles nuevas posibilidades y herramientas a precios muy acesibles, este sector esta ingresando nuevas posibilidades que antes estraban relegadas, el desafio es sacarle el máximo provecho.