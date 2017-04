Cosas de la Ciudad

Por: El Diablo Cojuelo

GRAVES PROBLEMAS.- Hay problemas muy serios en el ejido Laguna de San Vicente, en Villa de Reyes, un grupo de empresarios pretende despojar de sus tierras a los campesinos, mediante engaños, inclusive en la más reciente asamblea que tuvieron, fue enviado fuerte contingente de policías, pues la violencia estuvo latente todo el tiempo.

MALOS MANEJOS.- Se denuncia que pretenden obligarles a vender sus tierras a razón de 30 pesos el metro cuadrado, son asesorados por un abogado quien ha denunciado en forma reiterada los malos manejos que hace el Comité Ejidal, pues asegura les han hecho firmar las hojas en blanco donde luego se falsean los acuerdos de asamblea.

DISPUTA.- Sigue la disputa entre supuestos líderes de comerciantes con el municipio con respecto a los carritos que les fueron vendidos por la autoridad municipal, tal parece que existe todo un interés por exhibir que los mentados carritos en realidad se los vendieron al doble de su precio normal.

DECESO.-No se registraron en balnearios y lugares de recreo que fueron este año atiborrados por paseantes, hechos graves, como en años anteriores, aunque sí es de lamentar el fallecimiento de una mujer en las cascadas de Tamasopo, aunque fue por un paro cardiaco, al ver a su hermana a punto de ahogarse.

¿DÓNDE ESTÁN?.-Hace algún tiempo, otras autoridades municipales vendieron, obligaron, a los usuarios del agua potable a pagar, los medidores de plásticos, y se llevaron los de bronce, sin mayor trámite y no hubo nadie que saliera a protestar, ahí fue un robo descarado y nadie dijo nada, no aparecieron los “líderes” por ningún lado.

INCREIBLE.-Es increíble lo que sucede en San Luis, los representantes de la ley dan muerte a cualquier persona y simplemente al momento de detenerle se omite cualquier detalle, con lo cual el Juez de Control de Detenciones tendrá el argumento legal para dejarlo en libertad y con la certeza que volverá a su trabajo.

CURIOSAMENTE.- Y curiosamente, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha enviado sus socorridos comunicados donde “detalla” que a tal o cual persona le fue dictada la prisión preventiva, gracias al trabajo de los Fiscales. En este caso concreto se ha visto el nulo interés que existe porque sea ventilado públicamente.

SUSPENSIÓN.- El Ayuntamiento de la capital instruyó la suspensión de actividades en el Rastro Municipal durante la Semana Santa para intensificar las acciones de limpieza y dar mantenimiento al equipo operativo y mobiliario, para ofrecer así productos de mejor calidad y salubridad a los capitalinos. Durante la Semana Mayor se paran las operaciones para dar mantenimiento a todos los equipos, como la grúa elevadora, depiladora, caldera y demás aparatos que permiten el funcionamiento de este centro de matanza.

ALARMANTE.- En San Luis Potosí es preocupante el incremento que se ha presentado en el número de pandillas juveniles al registrarse en la actualidad alrededor de 400 bandas en la zona metropolitana, alertól vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso Héctor Mendizábal Pérez.

MENORES.- Lejos de criminalizar a las pandillas, es necesario generar una mayor atención, al problema que se presenta en la entidad, tomando en cuenta que en la actualidad estas bandas juveniles son integradas por menores de edad que desgraciadamente se involucran en riñas principalmente los fines de semana, poniendo en riesgo su integridad física.

NO HACEN MELLA.- Las alertas emitidas constantemente por el gobierno de los Estados Unidos por las condiciones de inseguridad que se viven en algunos estados del país, no inhibe las inversiones en San Luis Potosí, y mucho menos la visita de sus ciudadanos, afirmó el secretario de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, diputado Mariano Niño Martínez.

PREFERENCIAS.- El legislador destacó que a pesar de estas alertas emitidas por las autoridades norteamericanas para prevenir que sus habitantes visiten las entidades mexicanas entre ellas, San Luis Potosí, al momento no han tenido un impacto negativo en inversiones o en el turismo, afortunadamente se ha tenido un comportamiento normal e incluso un aumento en el ramo de las inversiones en relación a años anteriores.