Ireland Baldwin se desnuda en Instagram

By Redaccion El Heraldo SLP on 16 abril, 2017

La hija de de los actores hollywoodenses Kim Basinger y Alec Baldwin,Ireland Baldwin, no tiene el menor pudor en mostrar su cuerpo desnudo y compartir las fotos en Instagram.

La rubia de 21 años que guarda en un gran parecido físico con su no menos sexy progenitora presumió con muy poca ropa sus días de vacaciones en la playa.

Además de exhibir su generosa anatomía, Ireland también mostró sus tatuajes, entre los que destaca una icónica imagen del fallecido rock star David Bowie en el hombro.

Ireland es modelo y forma parte de IMG Models, siendo que su primer trabajo como modelo fue para el New York Post.

En un reciente video publicado en Instagram compartió un mensaje sobre su imagen corporal.

“A veces me siento atrapado en las opiniones de los demás (…) Soy blanco pálida. Casi no tengo bronceado. Tengo celulitis. No soy pequeña. Pierdo mucho peso pero lo gano comiendo un bagel. Tengo grasa en el muslo”, expresó la modelo junto al clip, en donde aparece de espaldas.

“Es hora de amarse y cuidar de nuestros cuerpos!”, concluyó