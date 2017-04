Cristante con sabor agridulce por empate ante Monterrey

Hernán Cristante no se marchó del todo molesto por haber perdonado a Monterrey en casa, luego de que Toluca firmara un 1-1 muy peleado en el Nemesio Diez. Al técnico lo dejó muy tranquilo el hecho de que sus jugadores supieron responder luego de la gris derrota que sufrieron el jueves.

Me deja tranquilo el hecho de que el equipo tuvo vergüenza del partido pasado y hoy mostró otra cara. Hay circunstancias dentro del juego que nos dieron el empate”, expresó, agregando que pese a haber sumado un punto, lo que hizo su equipo ante Rayados lo deja contento.

Hoy se trabajó bien, fue un partido difícil y complicado. Es un empate que no te sabe tan bien, porque el rendimiento del equipo fue en líneas generales muy bueno. Estoy tranquilo, yo evalúo el rendimiento, me preocupó el rendimiento de partido pasado, pero hoy me deja muy tranquilo.