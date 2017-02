Proponen desaparecer diputaciones plurinominales

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 febrero, 2017

Con la presencia de jóvenes estudiantes, representantes de cámaras empresariales de la Zona Media como la Copar-mex, partidos políticos y población en general, durante este segundo de Foro de Consulta Ciudadana se propuso desaparecer la figura de las diputaciones de representación proporcional o pluri-nominales para que esos recursos que se ahorren se destinen a otros rubros como educación e infraestructura.

Además la ciudadanía destacó la figura de la reelección porque, dijo, con ello se podrá premiar al funcionario que hizo bien su trabajo para que permanezca en el cargo y quien lo hizo mal recibir el castigo y no ser reelecto. También se destacó la paridad de género para las elecciones constitucionales del año 2018 porque, se expuso, es un reconocimiento a las mujeres para que puedan ejercer algún cargo público y desempeñar un buen papel.

Durante el segundo Foro de Consulta Ciudadana para la Reforma Político-Electoral de San Luis Potosí realizado en el municipio de Rioverde por el Congreso del Estado en coordinación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado , hubo una gran participación de jóvenes, principalmente, respecto a los temas de la figura de diputados de representación proporcional o plurino-minales; candidaturas independientes; reelección; y paridad de género en los comicios del año 2018.

Los diputados explicaron que está figura de las plurinominales no se puede desaparecer al ciento por ciento porque está contemplada en la legislación federal, sin embargo señalaron que existen iniciativas en el Congreso del Estado para tratar de reducir de 15 a 12 las diputaciones plurinominales.

Sobre las candidaturas independientes, los diversos sectores de la población de la Zona Media propusieron que realmente sean encabezadas por ciudadanos, que se defina muy bien que en el caso de las planillas para la renovación de los ayuntamientos sólo el aspirante a presidente municipal puede ser la misma persona pero no todos los integrantes y además que se legisle para que haya las mismas condiciones para quienes busquen ser candidatos independientes, es decir, reglas parejas para todos.

Los diputados y funcionarios del CEEPAC y Tribunal Electoral del Estado explicaron que con la participación de la ciudadanía buscan que haya una legislación electoral en San Luis Potosí que sea clara y precisa sobre esta figura de las candidaturas independientes a fin de que haya certeza en las elecciones constitucionales del año 2018 y no se generen problemas.

La ciudadanía destacó la figura de la reelección porque, dijo, con ello se podrá premiar al funcionario que hizo bien su trabajo para que permanezca en el cargo y quien lo hizo mal recibir el castigo y no ser reelecto.

También se destacó la paridad de género para las elecciones constitucionales del año 2018 porque, se expuso, es un reconocimiento a las mujeres para que puedan ejercer algún cargo público y desempeñar un buen papel.

Los legisladores José Ricardo García Melo, Héctor Mendizábal Pérez, José Belmárez Herrera, Oscar Bautista Villegas, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Jesús Cardona Mireles, Jorge Luis Díaz Salinas, Gerardo Limón Montelongo y Mariano Niño Martínez coincidieron en destacar la importancia de la participación ciudadana en estos foros de consulta porque así se lograrán los objetivos para aprobar una legislación electoral de avanzada que dé certeza y legalidad a los habitantes de San Luis Potosí.