.- Los retos de Sara Rocha *.- Malos candidatos, historia del PRI *.- Los cacicazgos refuerzan pero corrompen

Una vez asumida la titularidad del PRI en ésta capital, la ex alcaldesa de Catorce, Sara Rocha Medina, tiene enfrente la titánica labor de recuperar para sus filas el Ayuntamiento de San Luis, lo que de entrada se antoja una misión imposible.

Y no es por ser “mala leche”, sino porque no se alcanza a ver, en el agotado pasto tricolor, una sola vaca de fuertes patas y fina estampa como para imponerle el cencerro que la ubique como la más brava y fuerte del hato; solo se pueden ver vacas flacas y viejos toros (y bueyes) con los cuernos despuntados.

La elección apenas da para un alumbramiento pero si en lo que resta del año no surge el liderazgo y carisma de un buen candidato de manera natural, la prueba de Sara Rocha no será superada y la entidad continuará pintándose de “amarillo pollo”.

Y es que tener un buen candidato, puede suplir yerros de los gobiernos como la impunidad y la corrupción, que tan hartos tienen a todo México y que a nivel local no cantan mal las rancheras pues pasan los días y todo apunta a que en esa tesitura esperan que a todos olviden cosas como los desayunos escolares de la pasada administración del DIF Estatal.

En el ámbito viciado tricolor, donde el sustrato parece especial para alimentar cacicazgos, no liderazgos, las cosas se ponen peor porque al final, para figurar, los líderes pactan con los caciques y se contaminan o mimetizan para dar paso a monstruosos entes ejerciendo el poder.

En nuestra capital ya no hay franquicias. Los potosinos hemos dejado claro que no es el partido, sino el candidato quien convence y vence aunque luego, ya en el poder, esos excelentes candidatos nos vuelvan a decepcionar con actos de corrupción, abusos, prepotencias o simplemente por no hacer nada, como pasa con la actual autoridad, que “para hacer obras” planea despedir y dejar sin ingresos a cien familias que todavía hoy dependen del Ayuntamiento.

¿TAL PARA CUAL?

¿Qué se sentirá? ¿En qué cabeza cabe que para poder brillar y salir en la foto se vale quitar el pan de la boca a cientos de familias? ¡De veras se pasan! “Amarillear” la ciudad y dar paseos kermeseros por las colonias e inaugurar algunos metros de pavimentaciones no era lo esperado, así que se equivocan los que de antemano les conceden la reelección.

La moneda está en el aire; la consigna es conseguir al mejor candidato. Lo de “más vale malo conocido que bueno por conocer” ya no vale, aunque nos volvamos a equivocar como con Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo o Victoria Labastida.

La historia de fracasos del PRI está marcada también por los malos candidatos, como Luis García Julián o Manuel Lozano, por citar los menos, así que para sacar adelante la encomienda tricolor, Sara Rocha tendrá que repensar la senda de fracasos y esforzarse por no repetir esos errores ni dejarse llevar por los intereses caciquiles de los grupos que se creen dueños del priismo en esta zona metropolitana.

Municipios en los que, por cierto, el CDE se sacó de la manga el cargo de “Coordinador metropolitano” que, sorpresivamente asignaron al diputado José Luis Romero Calzada, un diputado a quien células delincuenciales han dejado mensajes en cuerpos de ejecutados y cuya cordura quedó en tela de juicio tras su fracasado episodio de desgallardización a una barda del panteón municipal del Saucito..

Como dice Matías: “Por sus obras los conoc3eremos”, y a Romero Calzada, “El Tekmol”, se le conoce por sus fotos en la regadera, su afán protagónico, su poca educación y sus poses de pirruris fracasado. Si ese es el nivel con que pretenden poner un ariete al Gallardismo-perredismo metropolitano, ‘Buena defensa tendrán!

UASLP TRANSPARENTE

Siendo la UASLP una institución tan grande, es normal que de pronto se generen suspicacias sobre los recursos manejados por la institución donde son tantas las entidades y requerimientos que al desglosar las partidas resultan mínimas y hasta insuficientes, aunque en el monto general pueda pensarse en dispendios y derroches sin que, obviamente puedan hacerse.

Son partidas para cubrir la operación de una institución que tiene miles de alumnos, profesores y empleados. Con 100 carreras e instalaciones distribuidas en todo el estado, su administración y manejo financiero obviamente entrañan complejidades.

Sin embargo, por la naturaleza de sus recursos, unos públicos y otros propios, tiene revisiones constantes de la Auditoria Superior de la Federación, de la Auditoria Superior del Estado, de su propio Contralor y de varios despachos internos. Dentro de su autonomía nuestra máxima Casa de Estudios tiene clara vocación por la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho al acceso a la información.

Hace 16 años creo su Unidad de Transparencia y cuenta, en su portal institucional www.uaslp.mx con un apartado de transparencia, con la información que por ley debe hacerse pública y que órganos calificados le dan un 73 por ciento de aprobación. No hay referencias en la CEGAI de que haya negado alguna información que le fuera requerida y cuenta con una comisión para recibir y dar respuesta a las solicitudes que se presenten.

FRACASÓ LA UNIDAD

Sin embargo, nunca faltarán interesados en conocerla mejor, mismos que deben saber que hay mecanismos de acceso a la información universitaria a su disposición e interesados en hacerla pública, de acuerdo a las normatividades en vigor.

Y mientras nos reponemos del susto de las 5 ejecuciones del pasado domingo en Tamuín y Soledad de Graciano Sánchez, el fracaso dominical de la marcha anti-Trump que de unidad y solidaridad no tuvo nada, haciéndonos ver mezquinos ya que en ese marco arreciaron las deportaciones de latinos en los Estados Unidos; aquí nos leemos el próximo domingo.