Exigen investigación federal sobre entrega de cadáver sin órganos

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 febrero, 2017

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Congreso del Estado diputado Manuel Barrera Guillen, dio a conocer que solicitará una investigación federal para que se deslinden responsabilidades en torno al cuerpo de una persona originaria de Rioverde que fue entregada por una funeraria subsidiaria del IMSS, sin los órganos.

Consideró que es necesario que se establezca una investigación de fondo, pues desde su punto de vista es necesario deslindar al propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que al momento, el trabajo que se ha desarrollado de parte de la delegación ha permitido colocar a San Luis Potosí en los primeros lugares en materia de atención.

A principios de este año una familia rioverdense, denunció que el cuerpo de uno de sus integrantes les fue entregado incompleto y con órganos de al menos otros dos cadáveres, situación que fue denunciada ante el Ministerio Público del Fuero Común, pues de acuerdo a los antecedentes a finales de noviembre del 2016, la funeraria del IMSS de la Capital del Estado, realizó el traslado del cuerpo de un señor de 80 años de edad a la funeraria ubicada en la calle Morelos que es de su propiedad, sin embargo, al momento que se revisó el cuerpo se constató que no venía embalsamado y además venía sin sus órganos internos.

Ante esta situación el también presidente del Congreso del Estado, Manuel Barrera Guillen, reiteró su llamado para que se investigue a fondo y en caso de existir responsables se proceda conforme a la ley, pues son situaciones que no pueden quedar en la impunidad.

Consideró que el delegado del IMSS, José Sigona Torres, ha desempeñado un buen papel, al frente de la institución, por lo que es necesario clarificar que sucedió en torno a este caso en lo particular que posiblemente corresponde a un hecho aislado, pero que debe ser resuelto a fondo, por el bien de la Institución y de los familiares.

Por último el diputado Manuel Barrera, mencionó que corresponderá a las comisiones de salud en el congreso del Estado estudiar posibles reformas de ley al respecto de ser posible emitir los dictámenes para endurecer las sanciones a quien cometan ilícitos de este tipo.