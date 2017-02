Cosas de la Ciudad

A PAGAR LOS PLATOS ROTOS. A como van las cuentas en la Secretaría de Finanzas con el asunto de la Ford, parece que al final los potosinos van a salir pagando los platos rotos de un banquete al que ni fueron invitados y que peor aún, al que ni siquiera se pararon. Desde hace un mes la Ford Motor Company dijo desde los Estados Unidos que el aborto de su proyecto de instalación en San Luis Potosí, le costó a la empresa automotriz 200 millones de dólares. O sea, que mientras que la Ford desde hace varias semanas hizo sus cuentas de que cancelar su planta en México le trajo pérdidas por 200 millones de dólares, más otros cientos de millones de dólares en sus ganancias por la devaluación de sus acciones, más dos mil millones de dólares por el pago de pensiones a sus trabajadores, en el Gobierno del Estado no pueden sacar las cuentas de cómo se van a repartir los 200 millones de dólares. Todas esas cuentas de la Ford forman parte de su informe dado algunos días después del anuncio que estremeció a los potosinos, y de los miles de millones que da cuenta, solo 200 son para SLP, es decir, mientras que la empresa ya hizo su radiografía de gastos, en Finanzas del estado nada más no les cuadran las cuentas.

TODOS PONEN. Como buen Contador, el Secretario de Finanzas hace un terrible entramado de números y cuentas. Que el constructor, que la desarrolladora, que el terreno, que la remediación del mismo, que esto y que aquello, por lo que bien podría pensarse que hasta los 200 millones de dólares no van a alcanzar para tanta gente, por lo que al final se tendrá que pasar la charola a los potosinos para liquidar a tanto empresario metido ahí. Muchos dirán, yo no voy a cooperar, pero no es necesario que le depositen la ayuda al gobierno, de las participaciones sale todo. Por eso les cayó mal a algunos el exhorto que hizo la Diputada Lucila Nava de que Finanzas sea más transparente y dé información puntual de cada paso que da en cómo y a quienes se les van a repartir los 200 millones de dólares. La ford ya dijo que únicamente son 200.

BUFON OFICIAL. Más que reconocerle al Diputado José Luis Romero Calzada sus oficios políticos, su designación como Coordinador del PRI para la Zona Metropolitana que hizo el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López, lo ha convertido en auténtico bufón de la ciudad. Y no es malquerencia ni grosera burla, los comentarios que han surgido desde entonces en torno a Romero Calzada más que pleitos personales son producto de la misma ligereza con que él mismo ha tomado la alta investidura que los potosinos le dieron al confiar en él para que los represente como el diputado de su distrito. Sus bailes en el Pleno del Congreso, sus arrebatos infantiles contra sus propios compañeros de legislatura y, contra quien se le ponga enfrente, su actitud veleta y su alto protagonismo, sólo ratifican lo dicho por sus ex asesores, que al diputado le hace falta la piadosa ayuda del Psiquiatra porque hay ocasiones en que ni él mismo se aguanta. El sábado que tomó posesión de su cargo, en el mismo edificio del PRI socarronamente sus mismos correligionarios dijeron, “…óra sí Chiquilín, agárrate, ya tenemos acá nuestra botarga”.

NO MINIMIZAR. Hablando de chistositos, ya le dijeron al Secretario de Seguridad que no minimice la alta criminalidad que hay en la entidad potosina. El Presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, dijo lo que muchos potosinos piensan de que no por el hecho de que algunas personas pudieran estar relacionadas con el crimen organizado, se toleren actos violentos que trasgredan el orden y elevan la percepción en la ciudadanía de que las cosas no andan bien en su ciudad. Es sabida de sobra la proclividad que tiene el General en Retiro Arturo Gutiérrez de responder con sarcasmo a cuestiones que le incomodan, lo malo es que en ocasiones no ve más allá de su nariz y si no le han respondido a sus fatuos comentarios sobre el Dr. secuestrado y asesinado en Tamazunchale, es porque han detenido al Arzobispo, ya que el Médico Pediatra era cuñado del vocero de la Arquidiócesis Potosina, Juan Jesús Priego Rivera.

AGOSTO EN FEBRERO. San Valentín hizo el agosto a los dueños de moteles en la ciudad. Desde temprana hora estos establecimientos lucieron abarrotados. Muchos enamorados no esperaron a que cayera la noche para demostrarse de este modo su mutuo amor. Los restaurantes también lucieron llenos pero los empresarios del ramo se quejaron de que hubo más trabajo pero con magras ganancias.