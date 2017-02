Casi imposible que EU imponga un arancel del 20% a productos importados de México: CGL

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 febrero, 2017

El director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP, Carlos González López dijo que es casi imposible que Estados Unidos ponga un arancel de 20 por ciento a los productos importados de México.

Explicó que México y Estados Unidos se encuentran en la Organización Mundial de Comercio(OMC) que establece como máximo un arancel de 3 por ciento, por lo que al cancelar el Tratado de Libre Comercio como miembros de esta asociación como máximo se puede aplicar el 3 por ciento.

“En el peor escenario de que el TLC entre México y Estado unidos se rompa, el peor necesario es que los dos países estamos en la OMC que tiene un arancel del 3 por ciento, entonces los 20 por ciento que plantean no es real ni factible porque estamos en esta organización, y este sería el peor escenario”, dijo.

Sobre la inflación y el alza a los combustibles, Carlos González manifestó que el índice de inflación y las complicaciones económicas más fuertes se presentaron en el primer mes del año y para los próximos las alzas serán menores.

Aseguró que el dólar ya no va a bajar de los 20 pesos, pero se espera que haya una estabilidad en el rango de precios de la gasolina ya que como máximo habría un incremento dos pesos, por eso se espera mayor estabilidad.

“La psicosis apenas se está digiriendo ya que aún hay algunas complicaciones por el transporte, sobre todo el transporte público que no ha incrementado, pero la inestabilidad estará todo el año mientras no se renegocie el Tratado de Libre Comercio que es lo más conveniente para las dos naciones”, finalizó.