Alfonso Romo, empresario-coordinador del proyecto nación de AMLO

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 febrero, 2017

Nacido en la Ciudad de México, Alfonso Romo Garza es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); ahora funge como coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ‘posible’ candidato a presencia de México en 2018.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

El empresario aseguró que siempre he ‘buscado que el país tenga un cambio democrático. En 2000 y 2006 veíamos a un Andrés Manuel que no era moderno, pero sí negativo. Fue una irresponsabilidad no saber quién era esa persona. Tememos a lo que no conocemos. En las democracias se gana o se pierde, no se descalifica”.

Lo conocí, tuvimos una plática larga, me sorprendió la profundidad de su persona. Yo soy un creyente de la propiedad intelectual, de la propiedad privada, e ideamos un (plan para la nación), basado en el análisis de (diversos gremios y aspectos multidisciplinarios que encierra México). Si el plan no funcionaba, cada quien por su lado”, y siguen en el camino.

En la mesa de Imagen Radio, Beltrán del Río y Romo Garza entablaron una larga conversación sobre la realidad coyuntural del país. Fue una charla sin desprendimientos de consignas, descalificaciones o calumnias para con ningún grupo político en especial. Hasta cierto punto, fue una entrevista de ‘semblanza política’, rumbo a la próxima administración.

Hicimos el balance. Tenemos coincidencias: es bastante ortodoxo. Dispuesto a combatir a la corrupción brutal, dice que la va a erradicar. En la parte económica no tengo problema. Fomentará a las pequeñas y medianas empresas. Apoyará a los individuos. El sistema financiero debería estar regulado para apoyar a estas iniciativas”.

Además, ‘y en pocas palabras, la Reforma Fiscal: cuando el sistema esté diseñado para’ empoderar’ una idea, será un logro para el sector empresarial: ‘el creador levantará la mano, y se le debería apoyar con el capital. Las diferencias: diría que son diferencias de matices. Primero, la Reforma Educativa: nadie en desacuerdo con la evaluación’.

El problema son sus leyes secundarias, porque no se puede evaluar a todo un país con un solo criterio. No es lo mismo la sierra de Oaxaca y que Sonora: hay que conocer los varios Méxicos que existen, y es algo que he aprendido a ver. Todos de acuerdo con la calidad y lo demás, pero lo importantes es el cómo, eso es lo importante. Y él tiene esa sensibilidad’.

Anotó que ‘todo lo radical y anárquico de México no lo podemos tolerar, y debemos ser, defensores, pero verdaderos defensores del país. Una cosa es apoyar a los vándalos, pero hay muchos maestros que son buenos. Hay que apoyarlos, es gente que ha vivido la cultura mexicana. En este país hay que sentarse a negociar con todas sus realidades.

Eso de que divide entre buenos y malos es una versión irreal. Todos los días va a tres municipios. Si estaría incitando a la lucha de clases, yo no estaría aquí. Hay que entender a los líderes sociales: él representa a muchos millones de olvidados: 50 millones de olvidados. Y muchos de ellos no tiene qué comer. Y la clase media baja no tiene buenos servicios”.

Dijo que ‘vivimos en un momento crítico, de desesperanza, con el 50 por ciento del PIB en deuda; no hay orden. Nunca imaginamos que tendíamos un presidente vecino que en su agenda estuviese México como enemigo y no como amigo. Nunca pensamos que dependeríamos energéticamente de ese país.

No tenemos independencia energética, y eso es una vergüenza para (un país que algún día fue petrolero por excelencia). Tenemos tres días de gasolina en reserva para el país. ¿Dónde está el poder de negociación del país?”.

Alfonso Romo Garza, coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, invitó a no descalificar sin conocer las propuestas de este personaje político; invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar por lo que dicen los demás, sino conocer a la persona, y determinar su propio juicio. Dijo que posee una verdadera visión ‘de estadista más que de rebelde’.