Romero asegura que el apoyo hacia La Volpe es incondicional

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 febrero, 2017

Silvio Romero está consciente de la situación por la que pasa el América; sin embargo, saben que los resultados no van de la mano de la dirección de La Volpe, por lo que mostró su apoyo hacia el técnico azulcrema.

Tras la sesión de entrenamiento de las Aguilas, este lunes, el delantero argentino aseguró que el equipo tiene que mejorar para así conseguir los objetivos planteados al inicio de la presente temporada.

“Es normal, cuando los resultados no dan, es normal que la gente sea así (que esté molesta con el técnico). Cuando no se dan los resultados hay que trabajar más para llegar a lo que queremos”, declaró el Chino a los medios.

América cosechó un punto el sábado pasado, después de igualar sin goles, frente al Puebla; situación que lo mantiene alejado de los primeros puestos del C2017.