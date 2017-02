‘Nunca me he sentido presionado en Chivas’: Orbelín Pineda

Orbelín Pineda, jugador de Chivas, señaló que no sintió un cambio de presión a su llegada al conjunto tapatío por lo que siempre trata de dar lo mejor para sus compañeros y la afición.

El centrocampista del Rebaño Sagrado afirmó que siempre trata de disfrutar cada momento en el terreno de juego ya que si no lo hiciera, no tendría un motivo por el cual continuar en el balompié.

“Nunca me he sentido presionado, al contrario, disfruto cada momento, cada minuto dentro de la cancha y trato de mostrarme a mí mismo, para los jugadores y para la afición”. “Trato de dejar todo sobre la cancha y disfrutarlo, creo que si no lo hago ¿para que estoy en el futbol?”, sentenció El Maguito. en entrevista con Fox Sports.