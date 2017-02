Michael Pérez muestra respeto por Venados

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 febrero, 2017

Chivas prepara todo para enfrentar el próximo miércoles por la noche a Venados, dentro de la penúltima fecha de la Copa MX y Michael Pérez, aseguró que el rival en turno pese a que no ha sumado en la competencia, no será un equipo fácil porque con Bruno Marioni, han mostrado cambios interesantes con el paso de los días.

”Ningún rival es fácil, es de Liga de Ascenso y por naturaleza son equipos intensos, así que debemos estar siempre bien concentrados, compitiendo. Después del resultado negativo para ellos en el encuentro pasado de Copa, me imagino que saldrán motivados, con muchas ganas de salir a buscar el triunfo y nosotros vamos con la mejor disposición posible”.

Refirió Pérez, que ya no hay tanto cansancio en el equipo como la semana pasada, ya que han tenido un buen manejo en los trabajos desde la semana pasada y ahora, que no tendrán que viajar, el equipo estará todavía mejor para el miércoles y enfrentar al América el sábado entrante, en el ”Clásico Nacional”.

El contención mencionó que el domingo se la pasó descansando, que disfrutó del paso que traen y haberle ganado al Atlas el Clásico tapatío, el cual siente que pudieron haber goleado, pero sigue faltando esa dosis de contundencia que les dé el complemento que requieren para ser considerados aspirante natural al título.

Pérez será titular en el encuentro del miércoles ante Venados, cotejo que le servirá para seguirse mostrando, responder a la confianza del técnico Matías Almeyda, quien ha mentalizado al equipo en hacer el doblete, tanto en Copa como Liga MX.