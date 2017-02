Jardín de Niños «Juan Federico Herbart» tiene 4 meses sin energía eléctrica

Padres de familia del Jardín de Niños Juan Federico Herbart de la capital denunciaron que la escuela lleva cuatro meses sin energía eléctrica, debido a la gran cantidad de dinero que se le adeuda a la Comisión federal de Electricidad (CFE).

De forma anónima, una madre de familia señala que los directivos de la institución les piden a los padres asumir la deuda que se tiene ante CFE para que vuelvan a conectar la electricidad, ya que desde el año pasado no hay luz debido a que se las cortaron un adeudo de cien mil pesos.

El preescolar se localiza en la calle de Botan en la colonia Retornos, y las autoridades del kínder recurrieron a los padres de familia para que fueran ellos los que asumieran esta deuda, se les pidió la cantidad de mil pesos a cada uno de ellos, algunos pudieron asumir este pago, otros no, por lo que la escuela se encuentra en penumbras. La inconforme manifestó ante los medios de comunicación, debido a que en otras instancias no han sido escuchados, pues esta situación ha sido notificada en tiempo y forma a la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, que sólo toma nota de lo que ocurre, pero no acude a resolver este déficit.

Agregó que debido a esta situación para realizar las actividades escolares, la directora ha recurrido a pedir la caridad de los vecinos, quienes le dan corriente para que realicen algunas actividades, “por ahora para inscribir, la directora recurrió a unos vecinos y está inscribiendo en una cochera particular, porque no tiene nada”.

Son cerca de cien niños los que toman clases en este kínder y que están en constante riesgo porque entran y salen de los baños y salas comunes donde no hay luz, donde pueden tener accidentes o someterse a situaciones insalubres.

“Hemos tenido que hacer los festivales colgándonos de la luz de los vecinos, la directora nos ha dicho que llamemos a la SEGE, pero ahí nos batean, nos dicen que vayamos aquí y allá”, finalizó.