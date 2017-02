EU frena capitales en San Luis Potosí

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 febrero, 2017

La relación comercial entre México y Estados Unidos, no se verá afectada luego de que el presidente de la unión americana Donald Trump firmara un acuerdo para que su nación dejara de formar parte del Tratado de Libre Comercio, puesto que entiende la necesidad de mantener esos acuerdos comerciales a través de un nuevo acuerdo, señaló el secretario de Desarrollo Económico en San Luis Potosí, Gustavo Puente Orozco.

“Lo que necesitamos es un nuevo rediseño, una adaptación a lo que está sucediendo el día de hoy, y en ese sentido habrá nuevas reglas no sé si mejores o peores en algunos rubros, y eso nos va a permitir entonces si capitales y mercados saber hasta dónde sí y hasta dónde no se puede”.

Confirmó que sí se tiene incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y eso ha provocado que se ponga en pausa las inversiones que podrían llegar a nuestro país, sobre todo lo que se tienen proyectados para la entidad.

En total de exportaciones de San Luis Potosí al año son cerca de 11 mil millones de dólares, el 60 por ciento está relacionado con el sector automotriz y autopartes, alcanzando los 7 mil millones de dólares, el resto es del sector manufacturero, eléctrico doméstico y minería.

Sin embargo, estas cifras podrían disminuir para este año porque se desconocen las reglas que impondrá el mercado estadounidense, por ello es importante fortalecer los mercados internos además de expandir los mercados a Europa, Asia y el resto de Latinoa-mérica.

Al momento, el funcionario estatal indicó que de las empresas interesadas en invertir en San Luis Potosí, al menos dos solicitaron un tiempo en lo que se definen las reglas del mercado norteamericano, pero eso no ha detenido el arribo de inversiones, puesto que empresas asiáticas y europeas que están llegando a la entidad.

Finalmente dijo que sería iluso pensar que el mercado norteamericano con otros mercados, ya que entre México y Estados Unidos existe una gran dependencia comercial, pero si es necesario buscar otras opciones.