El Leicester se hunde

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 febrero, 2017

Hace apenas nueve meses, Leicester encantó al mundo del futbol al coronarse en la Premier League, durante una campaña en la que las casas de apuestas le daban probabilidades de apenas cinco mil a uno.

Ahora, el club del centro de Inglaterra languidece en el decimoséptimo, un peldaño y un punto encima de la zona de descenso. En lo que va de 2017, Leicester no ha anotado un solo gol en la Liga.

El conjunto de Claudio Ranieri sumó su quinta derrota seguida incapaz de sobreponerse. Se desmoronó el Leicester en el tramo final de la primera parte, cuando el Swansea aprovechó para dejar casi sentenciado el partido.

“Es lo mismo, increíble”, dijo el técnico italiano Claudio Ranieri, galardonado recién por la FIFA como el mejor del año anterior por la gesta que llevó al campeonato. “Tenemos dos problemas: recibimos goles y no los anotamos.

Tenemos que mantenernos unidos y encontrar una solución. No es posible seguir así”. Leicester ha recibido 43 goles, por apenas 23 marcados.

Para dimensionar la crisis del Leicester, la “Cenicienta” del torneo 2016-2017 en la Premier League, basta ver los números de sus estrellas en el campeonato que aún defienden.

Jamie Vardy, quien incluso fue llamado a la Selección de Inglaterra, marcó 24 goles el torneo anterior, mientras en éste sólo lleva cinco. Igual caso de Mahrez Riyad, otro de los jugadores estelares del Leicester, quien de hacer 17 dianas en el certamen pasado, sólo tiene tres.

La derrota de ayer en casa de Swansea se produjo con goles de zagueros en el primer tiempo. El central Alfie Mawson anotó de volea a los 36 minutos y el lateral izquierdo Martin Olsson marcó con un tiro rasante en los descuentos.

El último triunfo del Leicester en la Premier fue el 31 de diciembre de 2016, cuando ganaron 1-0 al West Ham.

Lo que viene

Ahora, el Leicester debe enfrentar al Millwall de la Segunda División, en la quinta ronda de la Copa de la FA. Luego, viajará a Sevilla para disputar la ida de los Octavos de Final en la Champions League.

Y de vuelta en la Premier, le espera un duelo en casa ante el Liverpool, el 27 de febrero.

Swansea rebasó a Leicester y quedó a cuatro puntos de la zona que condena a perder la categoría.

LA CIFRA

17 es el lugar que ocupa el Leicester tras 25 fechas.