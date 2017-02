Bray Wyatt ganó título de la WWE en Elimination Chamber

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 febrero, 2017

Bray Wyatt se coronó Campeón de la WWE en Elimination Chamber, luego de vencer en la estructura metálica a John Cena, AJ Styles, Baron Corbin, The Miz y Dean Ambrose. El ‘Nuevo rostro del terror’ consiguió su primer campeonato de forma individual en la empresa de los McMahon, aunque no fue fácil, pues tuvo que aguantar el castigo físico que le dejó el combate y más aún dentro de la Cámara de la Eliminación.

Luego de que The Miz, el ‘Lobo Solitario’ y el ‘Lunático’ fueron eliminados de la lucha por el cetro de Smackdown, quedaron ‘The Phenomenal’, el ‘Rapero Mayor’ y Wyatt, quien no desaprovechó sus oportunidades para sacar de la estructura metálica sus rivales.

El primero en caer fue el exmonarca John Cena, quien recibió la llave final de Bray, la ‘Sister Abigail’, de la cual ya no se pudo levantar y recibió la cuenta de tres segundos para ser eliminado.

Ya solos en el ring, AJ Styles y el ‘Nuevo rostro del terror’ tuvieron una lucha sin cuartel en la cual el ‘Phenomenal’ hizo todo lo que pudo para salir de Phoenix con el cetro; sin embargo, tuvo un momento de distracción que fue aprovechado por Wyatt para propinarle la ‘Sister Abbigail’ y dejarlo inconsciente en la lona, para así llevarse el cetro a casa. Ahora, la siguente prueba que tendrá Bray Wyatt en la WWE es Wrestlemania 33, el magno evento en el que enfrentará a Randy Orton por el campeonato de la marca azul.

Por otra parte, el campeonato Femenino también cambió de manos cuando Alexa Bliss fue vencida por Naomi, quien asistirá a la ‘Vitrina de los inmortales’ con el cetro de monarca de la división.