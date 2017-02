No se da la importancia necesaria a amenazas de Trump: Morera

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 febrero, 2017

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, una de las organizaciones convocantes a la Marcha ciudadana por el respeto a México, dijo esta mañana que ‘la manifestación fue un logro, debido a los diversos grupos’ que conformaron al contingente, pero adelantó que ‘hace falta hacer participar a personas más jóvenes en estos procesos’.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

La activista celebró la participación ‘de hombres y mujeres libres que salieron a manifestarse. Eso era lo más importante. También se manifestaron en otras 18 ciudades del país, y fueron grandes los resultados, tomando en cuenta el tiempo que tuvo la convocatoria’ para cumplir su fin de propagación; ‘aunque nos hubiera gustado ver a mucha más gente’.

Mucha gente se puede sentar en el café a criticar las amenazas de Donald Trump, pero hay que decir y resaltar la gravedad de sus políticas. La gente todavía no toma esto con la importancia que tiene. (Además), hubo quienes se dedicaron a descalificar las marchas, y hubo otros que no fueron porque no quisieron que los vieran”.

Anotó que ‘es la primera vez que tenemos una amenaza tan grande del exterior. Yo sí creo que hubo muchos rostros nuevos. Ahora hubo gente que no se manifestó en marchas pasadas, y gente diferente. Pero, por supuesto, hace falta mucha más gente. La convocatoria era para que se sumara el que quisiera: hacer más puentes de confianza en organizaciones”.

El recurso de la marcha ‘es vigente, es para decir lo que sentimos y pensamos, y esto es un testimonio, hay que trabajar con las organizaciones y la marcha sólo es salir a decir lo que pensamos porque hay mucho trabajo por delante: fortalecer a nuestras instituciones, y a la agenda bilateral. Hay muchas cosas que hacer, más allá de una marcha”.