Intelectuales exigen a Trump frene deportaciones

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 febrero, 2017

Intelectuales, escritores, científicos, artistas, historiadores y académicos como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jan Hendrix, Ángeles Mastretta, Rafael Rojas, Germán Fajardo, Francisco Martín Moreno, y Agustín Sánchez marcharon ayer del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia para manifestar su exigencia a Donald Trump de que paren las deportaciones de migrantes mexicanos y para decirle no al muro en la frontera norte de México.

Ellos se sumaron a la movilización Vibra México y manifestaron su unidad contra las políticas del presidente de Estados Unidos; condenaron su falta de respeto y agresividad y volvieron a decirle no al muro, a la mala vecindad y, sobre todo, no a las deportaciones que son una “crisis humanitaria” de Estados Unidos contra nuestros paisanos.

Enrique Krauze, historiador y editor de Letras Libres, dijo que a un escritor no le basta con escribir: “Quise venir porque creo que hay un peligro que se cierne sobre México y no basta escribir. Un escritor tiene la obligación de protestar y de criticar”.

Aseguró que este acto fue para “que el señor Trump sepa que el muro con el que se va a encontrar es el de la dignidad de México”.

El escritor y ensayista Héctor Aguilar Camín expresó que estamos ante un presidente muy hostil y muy antimexicano: “Es un presidente que nos amenaza con un muro, esa es una declaración de hostilidad tremenda”.

El artista holandés avecindado en México Jan Hendrix indicó “porque soy migrante y porque detesto a Trump por muchas razones, pero la base es porque es un tipo sumamente peligroso que nos puede destruir una sociedad digna”.

La escritora Ángeles Mastretta dijo que ésta no fue una movilización contra el gobierno mexicano pero tampoco a favor de él: “No estamos para pensar sólo en los que están aquí, tenemos que pensar en lo que les está pasando a los mexicanos que nacieron allá y no saben hablar español, a los que cuando los echen de Estados Unidos los van a exiliar”.

El ensayista cubano Rafael Rojas se animó a manifestarse por “el sentimiento de rechazo a las políticas que ha emprendido Donald Trump en contra de la comunidad hispana en Estados Unidos; en contra de la migración y en contra de México en resumidas cuentas. Creo que está trazando un plan de política exterior que va en contra de los intereses nacionales de México”.

El novelista Francisco Martín Moreno, colaborador de un Diario a nivel nacional, dijo que es muy importante que el presidente Donald Trump entienda que el problema no es nada más con el gobierno mexicano, sino con todo el pueblo de México: “Somos el segundo comprador de los Estados Unidos y este segundo comprador, si lo medimos en términos económicos y monetarios, que es la única manera como entiende Trump, podemos empezar a complicarle las cosas”.

Por su parte, el historiador Agustín Sánchez acudió a la movilización para mostrar plenamente la unidad que caracteriza a los mexicanos y manifestarse en contra de las políticas arbitrarias de Donald Trump. “Vi una marcha muy ciudadana, muy plural, me gustó no ver partidos, no ver militancia”, externó en entrevista.