El Rebaño llega motivado

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 febrero, 2017

Mientras un equipo como Guadalajara llega con la motivación a tope por haber derrotado al Atlas en el Clásico Tapatío, el otro, las Águilas del América, viene con la capa caída, con problemas de resultados y con la angustia de no saber a qué juegan, con la presión de sus aficionados y con la credibilidad de su entrenador, Ricardo La Volpe, en entredicho.

El Clásico Nacional finalmente llega, la fecha más esperada por la mitad del país, en el que las dos aficiones más grandes del futbol mexicano se encaran con pasión, orgullo y con el ánimo de ver a su rival derrotado, cuando hoy en día se viven momentos contrastantes entre ambas instituciones.

Chivas es uno de los equipos que le ponen sabor al Clausura 2017, con un buen futbol y con vistosidad y dinámica; pero por otra parte están las Águilas, un equipo que jugó la Final el torneo pasado, pero que no tuvo tiempo para realizar una pretemporada en forma y eso afectó, no existe una idea clara de a qué se juega, sus figuras no están en su mejor momento, caso claro de Oribe Peralta, que ha fallado disparos increíbles en la boca del gol.

Mientras Chivas se ubica en la parte alta de la tabla general, dentro de los primeros cuatro lugares con 11 puntos, con tres triunfos, dos empates y sólo una derrota, las Águilas viven un momento complicado, ya que apenas tienen siete puntos; sin embargo, al momento en que se escuche el silbatazo inicial, todos los números y estadísticas quedarán de lado y una nueva historia del Clásico Nacional se escribirá en la grama del Estadio Chivas, el próximo sábado por la noche.

El Rebaño Sagrado vive una comunión total con su afición. Derrotar al Atlas en el Estadio Jalisco no es cualquier cosa para la fanaticada rojiblanca, que disfrutó ver cómo su equipo se alzó con el triunfo el pasado sábado, con goles de Ángel Zaldívar y Orbelín Pineda, dos jugadores clave para el buen funcionamiento del equipo de Matías Almeyda, que al parecer esta vez sí le atinó con los cambios. A resaltar el poder ofensivo de Chivas, con jugadores como Alan Pulido, Isaac Brizuela que dio un gran Clásico Tapatío, así como Rodolfo Pizarro, además de los dos jugadores antes mencionados.

Y mientras existe esa comunión con Chivas, en Coapa se vive un caso distinto. Una vez que el equipo no pudo derrotar al sotanero Puebla en Estadio Azteca, la afición que hizo una entrada pobre comenzó a gritar insultos y a coro “fuera La Volpe”, pidiendo así la salida del argentino. Se escucharon abucheos al final del juego, confirmando el peor arranque de torneo desde que el presidente deportivo de las Águilas, Ricardo Peláez, está en la institución.

EL APUNTE

Acción en la Copa MX

Mañana, las Águilas se enfrentarán a Coras en el Estadio Azteca, dentro de la Copa MX; mientras que el Rebaño Sagrado el miércoles recibirá la visita de Venados de Mérida en el Estadio Chivas, en el mismo certamen copero.

SUS NÚMEROS

Puntos

Chivas: 11

América: 7

Partidos ganados

Chivas: 3

América: 2

Partidos empatados

Chivas: 2

América: 1

Partidos perdidos

Chivas: 1

América: 3

Goles a favor

Chivas: 8

América: 6

Lugar a la ofensiva

Chivas: 3

América: 9

Goleador

Chivas: Rodolfo Pizarro (2)

América: Cecilio Domínguez (2)

Goles en contra

Chivas: 6

América: 8

Lugar a la defensiva

Chivas: 8

América: 15

Última victoria en el Clásico

Chivas: Jornada 7 Apertura 2016 (3-0)

América: Cuartos de final Apertura 2016 (1-0)

Valor del jersey

Chivas: $1,199

América: $1,399

Campeones de goleo

Chivas: 5

América: 10

Promedio de edad

Chivas: 26.83 años

América: 27.10 años

Efectividad de pases

Chivas: 73.5%

América: 79.2%

Lugar de cociente

Chivas: 8

América: 1

COCIENTE

Chivas: 1.1667

América: 1.3626