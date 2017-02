Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 febrero, 2017

OPINIÓN CIUDADANA.- Sería interesante saber qué opinión tiene la ciudadanía, la gente de a pie, los comentarios o visión del presidente del PRI estatal, Martín Juárez Córdova, con respecto a los automóviles último modelo comprados para el uso de los señores diputados, en plena crisis, cuando a todos se ha pedido se bajen sueldo, se aprieten el cinturón, cuando se anuncian recortes presupuestales, Juárez Córdova dice que los diputados dispongan de los autos porque ya fueron comprados y por lo tanto, es un recurso que debe ser bien utilizado para el desempeño de la función legislativa de los diputados. Quién sabe si el argumento satisfaga a los contribuyentes, quienes finalmente son quienes pagan esos satisfactores.

CONTRATACIÓN DE MIGRANTES.- Se trabaja para establecer acuerdo entre la Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos (FEMARH), con el Centro Empresarial y otras organizaciones civiles para que abran la contratación de personal a inmigrantes deportados, debido a la amenaza de deportación de connacionales inmigrantes y la necesidad de empleo con la que retornarán a México. Lo anterior fue señalado por el presidente de la federación, Ramón Rodríguez Pecina, quien reconoció como positiva la apertura del sector empresarial para dar trabajo a los paisanos que pudieran ser deportados, sin importar de entrada que sean deportados con antecedentes penales.

NO HAY INCREMENTOS.- Anunció el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), que mantendrá las tasas de interés en este 2017 en el porcentual del año pasado, no tendrán incrementos, como las tasas bancarias, con el fin de apoyar la economía de las familias en el país. Luis Leobardo Rodríguez, al señalar que las tasas que manejan son de las más bajas, porque incluso en créditos que van dirigidos a la mujer se ofrece una tasa anual de 18.4 por ciento, no se tiene contemplado que las tasas de interés se vean afectadas por la volatilidad financiera, e incluso se están dando tasas preferenciales en ciertos productos, principalmente para la mujer.

EN BREVE.- En las próximas semanas se podrá tener lista la convocatoria para la conformación de la Fuerza Metropolitana Estatal, según la información con la cual se cuenta, en diez días, como máximo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tendrá listo el proyecto final. El secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, señaló que hasta concluir ese proyecto, será posible conocer la cantidad de elementos que formarán parte de ese agrupamiento. En la formación y capacitación de ese cuerpo policíaco metropolitano, participará personal de la SEDENAl, PF, PGR y del CISEN.

IMPUNIDAD.- Ya se ha dicho que el mejor aliado de los criminales es el tiempo, porque el tiempo, en la mayoría de los casos trae el olvido y así se puede ver que los taxistas, agresores de choferes de Uber no han sido castigado, no se les ha llamado a cuentas, pese a existir denuncias formales en contra de ellos, cuando los hechos violentos ocurren, son muchas las voces que “airadas” se hacen escuchar, sin embargo al paso de los días y tras las primeras promesas de parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de “agilizar” las investigaciones, al paso de los días, las semanas, simplemente se ve que quedaron en eso; en promesas. De 30 denuncias ni siquiera un tercio sigue el proceso y sólo en uno se ha resarcido el daño.

OPERATIVO.- El Operativo Metropolitano de Seguridad Municipal, el cual realizaron de manera conjunta las policías municipales de esta capital y las de Soledad de Graciano Sánchez, lograron su propósito, el de inhibir las conductas delictivas o antisociales, se puso especial atención en los motociclistas que se desplazan a bordo de sus vehículos sin portar el casco, lo cual es obligatorio, igual realizaron rondines en los lugares a donde acuden los fines de semana, algunos jóvenes a bordo de sus automóviles y motocicletas, los cuales de hecho habían tomado algunos estacionamientos de centros comerciales, como lugares idóneos de reunión y escándalo.

CLAUSURAS.-Pues en Rioverde, pese a lo que se diga si se trata de aplicar la ley y tal es el caso que durante los operativos de verificación a antros y comercios. La madrugada del sábado fueron clausurados cuatro establecimientos por diferentes motivos. Lo anterior ocurrió durante una operación en donde estuvieron involucrados empleados de seguridad y de comercio. Fueron clausurados las emborrachadurías; «Mi Chelita», «El Fénix» y «El Club» en el municipio de Rioverde, y en el municipio de Ciudad Fernández el local «Piel Canela», ubicado en el ejido El Refugio. Pero la semana pasada durante operación similar se clausuró cinco establecimientos más.