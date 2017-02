Torruco se incorporará a equipo de asesores de AMLO

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

Miguel Torruco, ahora ex secretario de Turismo en la Ciudad de México, conrmó que luego de su renuncia al equipo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se incorporará al equipo de asesores del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El ex funcionario destacó que junto al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, logró posicionar a la CDMX como el destino más visitado en el país y América Latina.

“Con @ManceraMiguelMX logramos posicionar a la CDMX como el destino más visitado de México y América Latina con turistas hospedados en hotel”, señaló en su Twitter. Torruco también conrmó que “hoy a las 13:00 hrs presenté mi renuncia como Secretario de Turismo de la CDMX”, aunque inicialmente se supo que Mancera le pidió su renuncia por apoyar a López Obrador.

El jefe de gobierno del la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, solicitó esta mañana la renuncia del secretario de Turismo de la capital, Miguel Torruco, luego de que tuviera conocimiento de que realizaba actividades en favor del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“No tenía conocimiento de que (Miguel) Torruco realizaba estas actividades en favor de López Obrador, me enteré esta mañana. La ciudad requiere de funcionarios de tiempo completo y no de personas que la mitad de su tiempo la dediquen a realizar cosas que no están dentro de su función”, precisó el mandatario capitalino.