.- Siguen llegando inversiones *.- Dos Honoris causa en la UASLP *.- Marcha anti Trump: Respeto a México

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

Derivado del impulso que en materia de desarrollo, registra SLP desde el arribo de Juan Manuel Carreras López al gobierno del estado en materia de desarrollo económico para la atracción de nuevas empresas y la generación de empleos, la compañía Thor Urbana, una de las más importantes en su ramo, nos escogió para su próximo proyecto en México.

Thor Urbana anunció una inversión de más de 11 mil millones de pesos, para un proyecto de dos fases con usos mixtos en la entidad, entre los que destaca en una primera etapa más de 60 mil metros cuadrados de un centro comercial, 2 hoteles, parque corporativo y más de 400 departamentos.

Tal anuncio fue dado a conocer por el socio fundador de Thor Urbana, Jimmy Arakanji el miércoles pasado al gobernador Carreras López durante el evento multiplataforma denominado «Runway», que difundir los planes de expansión de la empresa.

Según Arakanji, las obras iniciarán entre finales de 2017 y principios de 2018, aunque hasta el 2019 se pretende consolidar este espacio integral, que tendrá gran atractivo para los potosinos al contar dentro de sus instalaciones con diversas opciones habitacionales, comerciales y de recreación.

En este marco, trascendió que este año, el gobierno planea tres misiones comerciales, para la promoción de SLP en Alemania, Japón y EUA que. ´por supuesto serán encabezadas por el gobernador Juan Manuel Carreras y el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente.

Cosas como el desarrollo que SLP ha logrado en los últimos años, con inversiones que superan los 30 mil millones de pesos de diversas compañías globales, que confían en el talento y la preparación de las y los potosinos, serán las divisas a exponer.

GALARDONES EN LA UASLP

El rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio, impondrá el XVII Doctorado Honoris Causa al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez y el XVIII al doctor Guillermo Josué Ruiz Argüelles, eminente hematólogo, ambos egresados con honores de nuestra máxima casa de estudios.

La sesión solemne del CDU para otorgar el XVII Honoris Causa del Alma Máter, será el próximo viernes 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, CC200.

Recibirá el reconocimiento el doctor en Economía Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ex Subsecretario de Educación Superior de la SEP y egresado de la entonces Escuela de Economía, mientras que la del doctor Ruiz Arguelles se entregará hasta mayo.

Hablando de décadas, este año la página de transparencia de la UASLP cumple 20 años de creada, tiempo en el que ninguna solicitud de información ha sido desdeñada. Todo se ha respondido porque la UASLP no tiene nada que esconder, “está en caja de cristal”.

En éste marco de referencias, la Licenciado en Nutrición de la UASLP se convirtió, el pasado jueves, en la primera del país en obtener la certificación del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enfermería-

La certificación se otorgó por buena calidad. En el país hay más de 300 programas de esta licenciatura, solo 36 están acreditados y nada más la de la UASLP cuenta con la certificación, lo que es digno de presumir. ¿No cree usted?

MARCHA ANTI TRUMP

#MexicoUnido y #VibraMéxico dos organizaciones de la sociedad civil encabezadas por valiosas mujeres, se dieron a la tarea de convocar para ésta tarde a la “Marcha Anti-Trump: Respeto a México” que se realiza este mediodía en la CDMX y las capitales de al menos 16 Estados más.

La finalidad es dar una muestra del poderío de un México unido, no en torno a partido político alguno, ni al Presidente Enrique Peña Nieto o contra los estadounidenses, pero sí contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su peculiar modo anti mexicano de gobernar.

Ambas organizaciones tuvieron sus diferencias. Para #VibraMéxico es importante exigirle a Trump que respete a México pero también que como buen juez, EPN empiece por limpiar nuestra casa, pero decidieron juntar sus marchas en aras de la necesaria unidad.

Las marchas partirán de puntos opuestos y se juntarán en el Hemiciclo a Juárez, por aquello de “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para en punto de las dos de la tarde entonar a una sola voz y desde el punto donde se encuentren, el Himno Nacional Mexicano. Esperan que sean al menos unas 6 mil gargantas entonando las estrofas de González Bocanegra.

En nuestra ciudad, planean que las marchas salgan de Tequis y la Alameda, hasta el monumento a Juárez, en Vallejo 100, donde se entonaría el Himno Nacional. En todas partes esperan que junto con el sentir anti-trump, aparezcan algunas pancartas con consignas anti PRI y anti EPN. Se respetarán, pero las organizadoras aclaran que no es el motivo central de la marcha.

También se programa ya para esta semana una “cadena de manos” en ambos lados de los 3 mil 200 kilómetros de frontera mutua. Esta cadena y la marcha de hoy ya tienen réplica asegurada en Berlín, Londres y París. Ojalá los potosinos estemos a la altura de éste llamado y la marcha sea en paz y sin contratiempos.

SENTIDO PÉSAME

Y no sin antes consignar que el pasado miércoles dejó de existir Doña María Teresa Ulloa, esposa del ex gobernador potosino Gonzalo Martínez Corbalá, a quien desde este humilde espacio enviamos nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida; que este sábado Sara Rocha rindió protesta como nueva presidenta del PRI en ésta capital vía otra “planilla de unidad” en las que Martín Juárez salió ducho. Ya lleva 48 comités municipales renovados, la mayoría por “Unidad”. Sólo en tres municipios hubo elección interna y ya cocinan los procesos de renovación en Ciudad Valles y Rioverde. Ahí la llevan; aquí nos leemos el próximo miércoles.

Disfrute el Día de San Valentín.