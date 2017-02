Sí permiten fotos recreativas en patrimonio artístico

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) seguirá evaluando cuándo se realicen fotografías del Palacio de Bellas Artes desde su explanada. A través de un comunicado, el organismo informó que las tomas que se hagan del emblemático edificio “con fines comerciales” serán sometidas a evaluación; aunque las instantáneas que tengan fines “de recuerdo” o recreativas, están permitidas.

Corresponde al INBA valorar las solicitudes y otorgar o negar los permisos de reproducción con fines comerciales. No existe un reglamento específico sobre tomas fotográficas con fines de recuerdo, selfies, tomas ocasionales, recreativas, registros de turistas, tareas escolares, etcétera”, señaló la oficina de Comunicación luego de que un Diario a nivel nacional informó que un ciudadano denunció que le prohibieron tomar fotografías del inmueble desde la explanada.

El INBA apeló a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su propio Reglamento, donde, afirma, se establece en el Artículo 17 que “para la reproducción de monumentos […] artísticos, con fines comerciales, se requerirá permiso del instituto competente, y en su caso se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor”. El organismo, sin embargo, no especificó cuáles son los parámetros por los que evalúa los fines comerciales de una toma.

El lunes pasado, policías del palacio prohibieron a Macario Rodríguez fotografiar el lugar: “Alrededor de las 8:30 de la noche, el suscrito decidió tomar unas fotografías del edificio con un equipo consistente en un teléfono celular y un tripié. Se me acercaron seis elementos de seguridad privada del palacio, quienes me solicitaron que dejara de tomar fotografías o video del edificio histórico, con el argumento de que esa actividad estaba prohibida”, narra en una carta. El fotógrafo pidió el reglamento que prohíbe hacer fotografías y no se le dio respuesta.

En la ley hay una disposición para cobrar cuando hay un fin comercial, pero no es el caso de muchísima gente que vamos allí; en mi caso soy fotógrafo aficionado, además, todo mundo tiene acceso a las cámaras. Esta situación no debería estar prohibida puesto que se establecen en la vía pública”, dijo Macario Rodríguez el viernes pasado en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en la Primera Emisión de Imagen Informativa.

El INBA dijo que “vigilará que el personal de seguridad y de atención al público del palacio tenga la información y la capacitación necesaria para atender con criterio y sensibilidad las solicitudes del público”.