Niegan escoltas a Magistrados

Poder Judicial, descarta solicitar el apoyo personalizado de seguridad (escoltas) para sus integrantes, pues señalan que no hay condiciones extraordinarias que pongan en riesgo su integridad.

En este sentido, el Presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Juan Paulo Almazán Cué, señaló que por el momento no es necesario establecer un apoyo de escoltar para jueces o magistrados, pues afortunadamente no hay situaciones que comprometan su integridad física.

Consideró que con la reciente reforma a la ley del Sistema de Seguridad Pública en la que el gobernador hizo observaciones para proteger a determinados funcionarios del gabinete de seguridad, al menos en el Poder Judicial no se ha considerado solicitar algún tipo de apoyo, aunque, esto no significa que de ser necesario en algún caso particular se pueda hacer, aunque por el momento es algo muy remoto.

Recordó Almazán Cué, que prácticamente la seguridad y/o servicio de escolta se dispone para jueces y ministros en el tratamiento de temas delictivos de orden federal “cuando hay alguna circunstancia en específico, si no, no lo considero en cuanto a lo que hace el poder Judicial, algo de este tipo” concluyó.