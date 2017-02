Justifican disminución de atención a pacientes en el Hospital Central

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

El Director del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Francisco Alcocer Gouyonnet señaló que la razón por la que ha disminuido el número de pacientes en el nosocomio es porque ahora solamente se atienden las urgencias reales, y reiteró que el seguro popular no cubre todos los tratamientos.

Indicó que además la reducción en la atención de loa pacientes con seguro popular se deben a a que se están tratando de optimizar los recursos qu4e se tienen brindando atención en otras unidades médicas que es a dónde va el paciente del seguro popular.

“Hubo un mal concepto de ese seguro como si fuera de gastos médicos, entonces lo que se trata es que los que lleguen del hospital si vienen de urgencia no les preguntamos si tienen seguro popular o no, horita en urgencia lo estamos manejando como un servicio de urgencias, y si llegue bien tiene que ser referido, esto para optimizar la atención”, justificó.

Alcocer Gouyonnet dijo que en los próximos meses se iniciaran las obras para la construcción de una torre de consulta externa, con lo que se hará una redistribución de las áreas del hospital central, peor no habrá incrementó en el número de atención a pacientes.

Agregó que también se construirá un área de urgencias nueva, de ginecología y obstetricia, por lo que las obras duraran alrededor de tres años, y al término de esta se brindará la misma atención debido a que el hospital tiene 250 camas, “sólo distribuiremos no incrementara el número de camas”.

Dijo desconocer la inversión que se hará para la torre médica, pero la finalidad es que haya una mejor distribución de pacientes puesto que hasta el año pasado se gastaban alrededor de 30 millones de pesos en atención y con la distribución se bajó de a 18 a 20, “y estamos viendo cómo se redistribuye porque en el hospital necesitamos atender a pacientes con patologías más complejas y eso representa más dinero”