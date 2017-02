‘I, Daniel Blake’ gana el Bafta a la Mejor Película Británica

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

La película I, Daniel Blake, de Ken Loach, ganó hoy en Londres el Bafta al Mejor Largometraje Británico en la 70 edición de los premios de la Academia.

I, Daniel Blake, escrita por Paul Laverty y protagonizada por Dave Johns y Hayley Squires, se impuso a American Honey, Denial, Fantastic Beasts And Where To Find Them, Notes Of Blindness y Under The Shadow.

La cinta, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, comenzó la velada optando a seis Baftas, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actriz Secundaria (Squires).

Nicole Kidman y Dev Patel, nominados a Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor Secundario por su papel en Lion, fueron los encargados de entregar a Ken Loach el primer premio de la noche.

“Muchas gracias a la academia, desde los guionistas a los productores, pasando por los actores. Gracias a la Academia por apoyar este filme, que retrata la brutalidad de este Gobierno con los más pobres del país”, aseguró Koach al recoger la “máscara”.

LA CRUDA REALIDAD DE LOS INGLESES

Un película que muestra la cruda realidad de dos desempleados en el Reino Unido, un veterano carpintero y una madre soltera, y de cómo luchan por conseguir simplemente sobrevivir.

Loach se refirió además a la promesa del Gobierno británico de aceptar a miles de menores solos que huyen del peligro de Siria y de otros lugares.

“Es un escándalo”, afirmó el veterano realizador británico, de 80 años, que agregó que el mundo real “se está haciendo cada vez más oscuro”.

“Y en la lucha que se está produciendo entre ricos y pobres, con las corporaciones y los políticos por un lado y el resto de nosotros en el otro, los directores de cine sabemos en que lado estar”, agregó Loach, a sus 80 años una de las voces socialmente más críticas del cine mundial.

Raining Stones (1993), Land And Freedom (1995), My Name Is Joe (1998), Sweet Sixteen (2002), The Wind That Shakes The Barley (2006) o It’s A Free World… (2007) son algunas de las películas más destacadas de este comprometido cineasta.

SPIDER-MAN SE SACA LA ‘MÁSCARA’

Tom Holland, el nuevo Spider-Man, se hizo hoy con el Bafta a Mejor Intérprete Revelación, el único votado por el público, por su papel de superhéroe en Captain America: Civil War.

El joven se impuso en la votación, realizada a través de internet, a Lucas Hedges (Manchester By The Sea), Ruth Negga (Loving), Anya Taylor-Joy (The Witch) y a la española Laia Costa por Victoria.

‘LA LA LAND’ Y ‘JACKIE’ TAMBIÉN GANAN

La música compuesta por Justin Hurwitz para La La Land, del estadunidense Damien Chazelle, ganó hoy el Bafta a mejor música original, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión.

El compositor estadunidense fue el encargado de recoger la “máscara” en el Royal Albert Hall, que se impuso en su categoría a Johan Johannsson (Arrival), Mica Levi (Jackie), Dustin O’Halloran y Hauschka (Lion) y Abel Korzeniowski (Nocturnal Animals).

Además, la Academia británica premió a la francesa Madeleine Fontaine con el Bafta a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Fontaine se impuso a Joanna Johnston (Allied), John Gilbert (Hacksaw Ridge), Tom Cross (La La Land), Jennifer Lame (Manchester By The Sea) y Joan Sobel (Nocturnal Animals).

‘SON OF SAUL’ DEJA A ALMODÓVAR SIN BAFTA

La película húngara Son Of Saul, de László Nemes, se llevó hoy el Bafta a Mejor Filme de Habla No Inglesa, categoría en la que competía con Julieta, del director español Pedro Almodóvar.

Son Of Saul, que el pasado año ganó el Oscar y el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, a la francesa Dheepan, la franco-turca Mustang, la alemana Tony Erdmann y a Julieta, del mencionado Almodóvar.

El director manchego aspiraba en Londres a su sexto premio Bafta, después de haber conseguido dos por Todo sobre mi madre (Mejor Dirección y Mejor Película de Habla No Inglesa), otros dos por Hable con ella (Mejor Guión Original y Mejor Filme de Habla No Inglesa) y otro uno más en 2012 por La piel que habito (Película Extranjera).

“Es un gran honor estar aquí. Gracias a Géza Röhrig por el papel magnífico que interpretó, a los productores, a todos los actores de la película y a la Academia británica”, aseguró Nemes tras recibir el galardón, de manos del actor, compositor y escritor estadunidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

VIOLA DAVIS ES LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA POR ‘FENCES’

La estadunidense Viola Davis ganó hoy el premio Bafta a Mejor Actriz Secundaria por su papel de Rose Maxson en Fences, cinta dirigida por Denzel Washington.

En la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, Davis, que ya ganó el Globo de Oro el pasado mes de enero, se impuso a Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Hayley Squires (I, Daniel Blake) y Michelle Williams (Manchester By The Sea).

“Muchísimas gracias a todos y felicidades a todas las otras nominadas”, aseguró una emocionada Davis sobre el escenario del Royal Albert Hall tras recibir el galardón, de manos de Hugh Grant.

“Gracias a Denzel Washington -director y coprotagonista del filme- por honrar a los actores. Nuestras vidas como afroamericanos importan mucho, importan de verdad”, agregó la actriz, en un emotivo discurso.

Este el primer Bafta que gana la actriz estadunidense, que estuvo nominada en 2011 en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por The Help.

DEV PATEL ES EL MEJOR ACTOR SECUNDARIO CON ‘LION’

El británico Dev Patel ganó hoy en Londres el Bafta a Mejor Actor Secundario por su papel en la película Lion, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Patel, se impuso a Jeff Bridges (Hell or High Water), Hugh Grant (Florence Foster Jenkins), Mahershala Ali (Moonlight) y Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals).

“De pequeño solía ver esta ceremonia con mis familia, y si no fuera por ellos no estaría aquí. Gracias a todos, de verdad. Es una película sobre la familia y sobre superar las fronteras y las adversidades”, señaló un emocionado Patel sobre el escenario tras recibir el galardón, de mano de la actriz Felicity Jones.

“Gracias al joven Sunny Powar, a nuestro director, que va a ser amigo mío para siempre y a todo mi equipo. No sé que más decir. Todo esto significa mucho para mí”, agregó.

Este es el primer premio de la Academia británica que gana Patel, que ya estuvo nominado al Bafta en 2008 en la categoría de Mejor Actor por su papel en Slumdog Millionaire.

CASEY AFFLECK ES EL MEJOR ACTOR

El estadunidense Casey Affleck fue galardonado hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, con el Bafta a Mejor Actor por su interpretación de Lee Chandler en la intimista Manchester By The Sea.

Affleck se impuso a Ryan Gosling (La La Land), Andrew Garfield (Hacksaw Bridge), Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals) y a Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

La española Penélope Cruz fue la encargada de hacer entrega de la preciada “máscara” a Affleck.

“La razón por la que estoy aquí es porque el guion de esta película dignifica de verdad la compasión del día. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento por el director, y solo puedo dar las gracias a mis compañeros, porque es un trabajo de todos”, aseguró el estadounidense tras recibir el premio.

“Tampoco me puedo olvidar de la Academia británica: gracias a ellos, de verdad”, señaló.

Affleck, que ya ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro a Mejor Actor en un filme dramático, se postula así como máximo favorito para los premios Oscar.

EMMA STONE ES DEDIGNADA LA MEJOR ACTRIZ

La estadunidense Emma Stone se llevó hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a Mejor Actriz por su papel en el musical La La Land“.

Stone, que el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia o Musical, se impuso a Amy Adams, por su papel en Arrival, Emily Blunt (The Girl On The Train), Natalie Portman (Jackie) y Meryl Strepp (Florence Foster Jenkins).

EL MEJOR DIRECTOR SE LO LLEVA DAMIEN CHAZELLE, DE ‘LA LA LAND’

El estadounidense Damien Chazelle ganó hoy, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el Bafta a mejor director por el musical La La Land.

Chazelle, de 32 años, que hace poco más de un mes se llevó el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso a Tom Ford (Nocturnal Animals), Kean Loach (I, Daniel Blake), Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea) y Dennis Villeneuve (Arrival).

SORPRESA EN LA CATEGORÍA DE ANIMACIÓN

Kubo And The Two Strings, del estadunidense Travis Knight, dio la sorpresa hoy y ganó el Bafta a Mejor Película de Animación en la 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión.

El filme de Knight, que, visiblemente sorprendido tras recibir el galardón dijo que no se lo esperaba, superó a Finding Dory, Moana y Zootopia.

‘THE JUNGLE BOOK’ ES LO MEJOR EN EFECTOS VISAULES

El filme The Jungle Book, del estadunidense Jon Favreau, ganó hoy en Londres el premio Bafta a Mejores Efectos Visuales.

La cinta, basada en El Libro de la Selva, de Rudyard Kipling e inspirada en la película homónima de 1967, producida por Walt Disney, se impuso en su categoría a Arrival, Doctor Strange, Fantastic Beasts And Where To Find Them y Rogue One: A Star Wars Story.

Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones y Adam Valdez y fueron los encargados en recoger la “máscara” sobre el escenario del Royal Albert Hall de la capital británica.

Y LOS MEJORES CORTOS SON…

Home ganó hoy el Bafta a Mejor Corto Británico, al tiempo que A Love Story se llevó el galardón en la Versión Animada de la misma categoría.

Por su parte, la película Florence Foster Jenkins se hizo con el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería gracias al trabajo de J.Roy Helland y Daniel Phillips, quienes recogieron la máscara dorada en el Royal Albert Hall de Londres.

El Bafta a Mejor Sonido se lo llevó la película Arrival, que partía con nueve nominaciones, y lo recogieron Claude La Haye, Bernard Gariepy Strobl y Sylvain Bellemare.

13th, de la directora, guionista, productora y actriz estadunidense Ava DuVernay, ganó hoy el Bafta a Mejor Documental.

Este trabajo, hecho para la plataforma Netflix y que cuenta los problemas en el sistema de justicia criminal estadunidense, arrebató el galardón a The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, The Eagle Huntress y Notes On Blindness.

Los guiones que salen con ‘máscara’

El filme Manchester By The Sea, escrito y dirigido por Kenneth Lonergan, ganó hoy el premio Bafta a Mejor Guión Original, mientras que Lion recibió el galardón Mejor Guión Adaptado.

El intimista Manchester By The Sea, que arrancó la gala optando a seis “máscaras”, se impuso en su categoría a La La Land, Moonlight, I, Daniel Blake y Hell Or High Water.

Por su parte, Lion, dirigida por Garth Davis y con guión de Luke Davies, que tenía cinco nominaciones en esta 70 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión, se alzó con el preciado galardón por delante de Nocturnal Animals, Arrival, Hidden Figures y Hacksaw Ridge.