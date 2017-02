En curso procedimientos contra la administración de Mario García

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

El contralor del Ayuntamiento de la capital, Enrique Alfonso Obregón, explicó que en la pasada administración hubo faltas administrativas que en su momento se darán a conocer luego de que pasen los tiempos perentorios para ello.

“Recibimos un oficio de parte del regidor Raymundo Ramírez Urbina que requiere cierta información sobre auditorías que se programaron dentro de las revisiones 2016, tenemos tiempo para contestarle en tiempo y forma”, dijo en entrevista Alfonso Obregón.

Agregó que además hay faltas de procedimientos administrativos que se darán a conocer a las áreas para que las solventen en el plazo establecido, “si no lo hacen, entonces se iniciarán procedimientos de investigación para descartar posibles responsabilidades de los servidores públicos”.

Explicó que el regidor del PAN pidió información de 2016: “nosotros llevamos revisiones del 2014 y 2015, en ese orden están los informes, con las observaciones o presuntas irregularidades que se están detectando, y corresponde a la pasada administración”.

Sobre los exfuncionarios que estarían involucrados, aclaró que hablar de supuestos “sería aventurarnos, mientras no se determinen las observaciones y no se solventen, no podemos vincular a servidores públicos, sería adelantarnos”.

El contralor explicó que mientras el regidor solicita información del ejercicio fiscal 2016, el Ayuntamiento a la fecha ha hecho revisiones a la anterior administración; entonces las auditorías, sí arrojan irregularidades, se tienen que hacer de conocimiento de los anteriores titulares de las áreas para que sean quienes solventen esas irregularidades, y en caso de no solventarlas, se iniciarían los procedimientos, en contra de los responsables.

“Se hace una investigación en contra del presunto responsable para que abone en su defensa, si no logra solventar se inicia un procedimiento de responsabilidad, si existe daño al erario se turna a sindicatura para que ejerza las responsabilidades penales que resulten”, completó.