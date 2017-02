Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

DÍA DE MARCHAS. Hoy se espera que en la Ciudad de México miles de ciudadanos salgan a la calle a manifestar su rechazo a la política que en menos de un mes ha desplegado el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en contra de los migrantes, de los mexicanos y de todo lo que huela a mexicano. La marcha fue organizada por Vibra México desde hace unos días, y ha tomado tanta fuerza la convocatoria, que se esperan contingentes de varios cientos de miles de capitalinos los que se podrían unir al movimiento.

RESPETO A MÉXICO. Esa es la única intención de la marcha, que se respete a México, en la convocatoria que la organización vibramexico.com.mx hizo a los mexicanos, se lee que es una marcha pacífica, “La marcha ciudadana por el respeto a México tiene la finalidad de defender los derechos de todos y todas, exigir el buen gobierno que merecemos y celebrar el orgullo de ser mexican@”. Así de simple es la convocatoria, no se trata de insultar al pueblo estadounidense ni al gobierno mexicano. Dirigentes de la marcha han dicho que “la ropa sucia se lava en casa” por lo que ya habrá oportunidad de reclamarle al Presidente Peña algunas de sus acciones, por lo pronto, la intención es hacerle saber a Donald Trump que se enfrenta a un pueblo unido que ante todo le exige respeto.

TRANQUILIDAD EN RIESGO. La preocupación de algunos organizadores es que la activista Isabel Miranda de Walace ha convocado a otra manifestación a la misma hora, que aunque partirá de otro punto de la CDMX, llegará también al Ángel de la Independencia y buscará que ambos contingentes se fundan en un abrazo, para demostrarle al mundo que el Presidente Enrique Peña Nieto está fortalecido y respaldado por su pueblo. La repentina irrupción de Isabel Miranda prendió algunos focos de alarma en Vibra México, porque como dice su convocatoria, la marcha es apartidista y apolítica, sólo con la misión de mostrar al mundo un México unido ante Donald Trump. Como quiera que sea, ambas marchas siguen firmes y mostrarán a los EU y al mundo entero que México tiene corazón y un espíritu indomable.

SLP FUERA DEL MAPA DE MARCHAS. La convocatoria de la marcha contra Donald Trump se extendió rápido a varias ciudades del país, entre las cuales no se ubica San Luis Potosí. En la lista de Vibra México aparecen ciudades como Guadalajara, Monterrey, Mérida, Morelia, Tabasco, Colima, Hermosillo, Irapuato, León, San Miguel de Allende, Puebla, Tequisqueipan Querétaro, Pachuca, y Baja California. En Coahuila no habrá marcha pero han pedido a la ciudadanía que se vista de blanco y que a las 14 horas se entone el Himno Nacional Mexicano en público, donde quiera que anden, ya sea en las iglesias, en los centros comerciales, en restaurantes y en cualquier plaza pública donde se encuentren. Hasta los directivos del Club Santos Laguna ha anunciado que en el medio tiempo de su juego contra Cruz Azul, invitarán a los aficionados a entonar todos juntos el Himno Nacional. Parece ser que al menos por esta jornada ciudadana, los potosinos tendrán un domingo tranquilo.

MENOS CON MÁS. Parece que este es el nuevo lema del Hospital Central, con más recursos atender menos gente. La dirección del nosocomio ha anunciado la creación de una torre médica, y un área nueva de urgencias, sin embargo, la intención es ir bajando más el número de pacientes, O sea, que habrá mucho edificio pero con poca población beneficiada. Este fenómeno ya está encaminado y les ha permitido ahorrar diez o doce millones de pesos en atenciones. Antes se recibía a todo el que llegaba, ahora se seleccionan los pacientes, dicen autoridades del Hospital. Para desahogar cuartos y consultorios es bueno, siempre será útil establecer una organización interna de un Hospital de esta magnitud, a la que llegaban incluso pacientes de estados vecinos. Sin embargo, valdría la pena capacitar bien a los que deciden quién va de urgencia y quien no, porque hace unas semanas se les murió una persona de un ataque al corazón mientras se decidía si iba de urgencia o no. Sin olvidar la otra persona que murió en el Hospital de Soledad porque también “decidieron” no atenderla.

UNA VEZ MÁS. . De nueva cuenta transportistas adheridos a la CTM se presentaron en el tramo carretero que se rehabilita en la lateral de la carretera 57, México-Piedras Negras, bloquearon el paso de las máquinas que ahí realizan los trabajos. Los transportistas cetemistas exigen que sean tomados en cuenta sus servicios para acarreo y transporte de materiales. Lo mismo hizo el viernes pero al parecer luego de dialogar con la empresa y autoridades llegaron a un acuerdo y suspendieron el bloqueo. Pero ayer, cuando las máquinas iban a comenzar sus labores, llegaron de nueva cuenta los transportistas a bloquear.