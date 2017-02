Ahora sí hay crisis en el América

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 febrero, 2017

América no le pudo ganar al Puebla al igualar 0-0 en el Estadio Azteca, resultado que a La Franja no le favorece en nada ya que se mantiene en el fondo de la tabla general.

Durante los primeros 15 minutos del partido, el encuentro fue de un lado y las Águilas tenían oportunidades dentro del área camotera, pero mandaban el balón por un costado de la portería.

Conforme avanzaban los minutos, el equipo de Ricardo La Volpe se aproximaba a conseguir el tanto y al 25′ Oribe Peralta mandó un potente disparo que el arquero alcanzó a tapar. Sin embargo, el Puebla conseguía ganar terreno y pisar el área en pocas ocasiones, por lo que al 37′ tuvieron una oportunidad de oro, pero Marchesín estaba atento en el fondo y desvió el remate de cabeza.

Antes de terminar la primera mitad, Oribe tuvo la oporunidad de anotar de cabeza, pero mandó el balón por un costado de la cabaña.

Justo comenzando la segunda parte, Puebla mandó un potente disparo que se estrelló en el travesaño y el contra remate fue desviado por Paolo Goltz.

Las oportunidades frente a la portería se fueron agotando para el Puebla, mientras que las Águilas producían jugadas que ponían a temblar a la defensa camotera; sin embargo, no lograban hacer daño alguno.

Ya en la recta final del encuentro, Puebla luchaba por salir y pisar el área rival, al tiempo que América generaba espacios para negociar tiros de esquina que la defensa camotera despejaba.