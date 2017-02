Cumple su sueño…pero en México; totopos de masa azul, un negocio que despunta

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 febrero, 2017

El sueño americano no pudo ganar la batalla contra la añoranza del campo y la familia, aseguró Leobardo Téllez Pérez, hombre originario de San Mateo Ozolco, Puebla, quien emprendió un negocio de totopos de tortilla azul que hace su comunidad.

“Siempre extrañamos las cosas de la comunidad, trabajar en el campo, ver a la familia. Allá estás solo la mayor parte del tiempo”, declaró el fundador de la empresa Mazolco, que produce tostadas, totopos y nachos hechos con maíz azul que se distribuyen en restaurantes de Polanco en la Ciudad de México y en Cholula, Puebla.

Leobardo Téllez vive en una comunidad de nombre San Mateo Ozolco, se encuentra entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en Puebla. Desde sus abuelos y padres, la comunidad se ha dedicado al cultivo del maíz, especialmente el de color azul. Sin embargo, el problema es que los jóvenes están migrando a Estados Unidos y ya no hay quien siembre y coseche el maíz.

“Yo quise regresar a mi tierra porque me gusta el campo, pero me di cuenta que el campo no nos dejaba mucho para poder vivir, entonces junto con otros compañeros emprendimos y decidimos darle un valor agregado a nuestro maíz, lo transformamos en una tostada horneada a través de nuestra mejor materia prima: el maíz azul”, comentó el ahora empresario Leobardo Téllez Pérez.

La materia prima es el maíz azul, Leobardo enfatizó que se escogió éste, pese a que se siembran otras variantes, debido a que “tiene más propiedades nutritivas, tiene 20% más proteínas que el maíz blanco, tiene antioxidantes, el maíz azul es dietético, es más dulce, ayuda a las personas con sobrepeso”.

Téllez Pérez declaró que la idea de usar el maíz azul como un proyecto empresarial surgió también de la idea de promover las tradiciones de su pueblo y el trabajo del campo.

“Nosotros tenemos muchas tradiciones, nosotros somos hablantes de náhuatl, y el maíz era uno de los principales siembra. Fue como surgió la idea de trabajar con maíz azul, y ahora comercializamos con tostadas horneadas usando este ingrediente”, indicó el empresario Téllez Pérez.

Hace cinco años que Leobardo regresó a su pueblo, después de permanecer dos años cuatro meses en Filadelfia, Estados Unidos, donde trabajó como lavaplatos y armando arrecifes artificiales, con la esperanza de apoyar a sus hermanos, ante la falta de oportunidades laborales en el país.

Leobardo explicó que estudió y terminó una carrera técnica en mecánica en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, donde había visualizado un proyecto comercial de venta de conejos, que no prosperó por falta de recursos. Ante la falta de oportunidades para desempeñarse en su carrera, optó por partir en busca del sueño americano.

“Uno de los motivos es que yo había terminado una carrera técnica antes de irme, en la Universidad Tecnológica de Huetenzingo; pero no encontré empleo y era muy complicado que me dieran trabajo, me fui precisamente por eso y porque tengo una familia, eran mi responsabilidad”, recordó.

El empresario informó que busca introducir en Nueva York los totopos, pero actualmente no le alcanzan los recursos económicos.

“Mandamos algunas pruebas a Nueva York, nos faltan requisitos que cumplir, pero se nos complica porque se requiere dinero y ahora no tenemos”, declaró.

Para el actual empresario de origen indígena, la vida como migrante es solitaria, su vida cotidiana se basaba en trabajar lejos de la cercanía de su familia y conocidos, por lo que decidió regresar.

Mazolco actualmente cuenta con 10 trabajadores que producen 20 mil paquetes mensualmente para distribuirlos en restaurantes de Puebla y la Ciudad de México, Agregó que los paquetes de tostadas Mazolco, tienen un costo al menudeo de 25 pesos por paquete, al mayoreo, después de tres cajas, cuesta 18 pesos.

“Yo tengo familia, amigos, vecinos que viven en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con ellos. Yo sé que mi familia y amigos son muy buenos en lo que hacen, son restauranteros, otros son chefs, pero aquí en México es difícil que un restaurante les dé empleo; si los regresan de Estados Unidos, a través de Mazolco estamos buscando cómo integrarlos en la comunidad”, señaló Leobardo Téllez Pérez.

El empresario de 28 años, que pretende apoyar y darle valor al campo, así como promover el autoempleo de productores rurales y sus familias, recibirá el Premio UVM por el Desarrollo Social, gracias a su proyecto.

BENEFICIOS

El maíz azul tiene algunas ventajas sobre el maíz blanco tradicional.