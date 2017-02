Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 febrero, 2017

Por: El Diablo Cojuelo

PENSIONES MUNICIPALES. Si hay algo que con el paso del tiempo ahoga a toda administración pública, es lo correspondiente a las pensiones de los trabajadores que se van jubilando. Sin embargo, para no debilitar los recursos que deben destinarse al pago de la nómina y a obras públicas, es necesario tener un fondo de pensiones. En el Ayuntamiento de la capital parece que va tomando forma el proyecto de instituir en el organigrama un departamento que se encargue específicamente de este renglón. El Secretario General del municipio Marco Antonio Aranda Martínez, confirmó que el alcalde Gallardo Juárez no quita el dedo del renglón de crear un Fondo de Pensiones Municipal, ya que la planta del municipio se va haciendo adulta y va creciendo el número de trabajadores que están solicitando su jubilación y, se requiere un fondo con suficiente dinero que dé respuesta inmediata a todos ellos. Se tiene conocimiento que en este momento existen empleados en la UAM que ya tienen varios años haciendo trámites para jubilarse y nada más les dicen que sí pero no les dicen cuando.

CONTENTOS. Como suele suceder, lo que afecta a unos beneficia a otros, y la medida anunciada por la Dirección de Comercio Municipal de que para las ventas del Día del Amor y la Amistad no se va a permitir la invasión de ambulantes en el centro de la ciudad, hizo enojar a los líderes del ambulantaje, pero llenó de contento a los comerciantes establecidos. Los empresarios de la organización “Nuestro Centro” aplaudieron a la directora Dolores García Román por la medida que dicen ellos, ningún Ayuntamiento anterior se había atrevido a hacer. Y es que la directora de comercio ha demostrado que tiene su carácter y no se espanta ni con los berrinches de los dirigentes Juan Antonio Rodríguez Chessani, ni con los del popular Tayson. Y eso que también ellos tienen lo suyo. Los establecidos de “Nuestro Centro” dicen que lo malo es que van a dejar a algunos ambulantes instalarse en las plazas públicas como la del Carmen. Tampoco sean tan exigentes, hay muchos clientes y el sol sale para todos, dijeron quedito en comercio.

MÁS APUNTADOS. Luego de los comentarios sobre los candidatos quese van apuntando para las diferentes posiciones que estarán en juego el próximo año, se abrieron más personajes que aseguran buscarán mantenerse en el cargo, sobre todo diputados y alcaldes, que ya podrán reelegirse en el 2018, o que sin importarles que les llamen chapulines, tratarán de brincar de un cargo a otro, como algunos diputados locales que tratarán de brincar a la federal. O alcaldes que intentarán brincar a diputados para conservar la vieja tradición política de que dejan la alcaldía y a como sea, quieren ser diputados para tener fuero y protegerse de los daños causados a su municipio por su mala gestión. Práctica mañosa, desgastada pero efectiva.

METIDA DE PATA. A quien harán sufrir un rato es al Subsecretariode Enlace de la Secretaría General de Gobierno, Ángel Castillo Torres, pues resulta que apuntado como está para la diputación federal por Matehuala, se le ocurrió tener un pequeño lapsus o, con toda intención dijo no conocer a una persona muy influyente de la región matehualense, a la que quiere representar en la Cámara de Diputados. Como hay personas muy sentidas –sobre todo las que tienen poder económico y político-, pues ya le pusieron en el face “como no me conoces tampoco te voy a conocer cuando vengas a verme”. Ángel Castillo es un político muy experimentado que seguramente encontrará la forma de subsanar este desliz que tuvo, pero puede servir de advertencia para los demás aspirantes que si no tienen esas cualidades, es mejor que desde este momento se fijen bien cada cosa que hagan o digan, porque como dicen los policías del FBI, “todo lo que digan puede ser usado en su contra”.

LES VA A CAER LA MALDICIÓN. Si en verdad se robaron la lanza delvigilante que resguarda la exposición del Faraón Tutankamón frente al Palacio Municipal, es mejor que la regresen, porque los supersticiosos dicen que Tutankamón era muy poderoso y muy vengativo que maldecía a todo aquel que le robara algo de su propiedad. No es chiste, resulta que la inseguridad que hay en la ciudad le llegó hasta al mismo guardián egipcio que colocaron frente al Palacio, pues de la noche a la mañana le desapareció la lanza que tenía en su mano. Algunos trabajadores y policías del Municipio dicen que no tenía la lanza y otros que le están dando mantenimiento, aunque lo cierto, ya nadie sabe qué le paso al arma que tenía este guardián en su mano izquierda.