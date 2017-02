Pasivos heredados representan una presión para el gasto público: Ugalde M.

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 febrero, 2017

Los diferentes pasivos que fueron heredados por pasadas administraciones estatales, no atendidos de manera oportuna, han ocasionado que los sectores de Salud y Educativo, prevalezcan como las principales causas de presión al gasto público.

«No hemos eliminado ese déficit en la cuenta corriente, sin embargo, vamos en la ruta correcta: hemos abonado a la Dirección General de Pensiones, sacamos adelante el pago del sector telesecun-darias, sistema Cobach y otros organismos educativos, así la presión de gasto en los Servicios de Salud y el Hospital Central, pero no están saneados», lo anterior lo señaló José Luis Ugalde Montes, titular de la Secretaría de Finanzas.

En entrevista el funcionario señaló que el trabajo desplegado en materia de política financiera, ha permitido que poco a poco lograran estabilizad las finanzas públicas. Sin embargo, la serie de pasivos acumulados representan todavía una presión para el gasto público.

Además recordó que el recorte en el presupuesto federal, representó una disminución de 243 mil millones de pesos, para todo el país.

Señaló que para el caso de San Luis Potosí y su presupuesto anual 2017 de poco más de 41 mil 500 millones de pesos, por ese ajuste a la baja, no hubo un efecto negativo, pero recayó en los recursos públicos que son ejercidos mediante programas federales.