Padres de familia vuelven a manifestarse en la dirección del Cobach

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 febrero, 2017

Padres de familia se volvieron a manifestar en la dirección general del Colegio de Bachillero para exigir la entrega de los uniformes que pagaron desde el mes de agosto o el reembolso de los mismos, ya que se incumplió con el compromiso de entregarlos el sábado pasado.

Al respecto la madre de familia, Patricia Bernal dijo que es increíble que en la dirección general no sepan cuantos uniformes se les deben a los alumnos, debido a que el sábado que se comprometieron a entregarlos pasaron y había paquetes incompletos y faltaban muchos en las listas a de adeudo de uniformes. Agregó que además calidad del uniforme no es la misma que se comprometieron a pagar, por lo que este viernes se reunirán con las autoridades educativas a exigir una solución al respecto y en caso de que no haya exigirán el rembolso del costo de los uniformes.

Patricia Bernal manifestó que es falso lo que dice el director del Cobach Amado Vega de que se pagaron en partes, ya que tienen los voucher de que el pago se realizó en el mes de agosto, además hay niños a los que les quitaron su comprobarte para no entregárselos.

Indicó que cada padre de familia pago un diferente costo de los uniformes porque algunos sólo comprarlo el básico y otros hasta dos piezas porque tienen a dos jóvenes en la institución, por lo que el pago va desde los mil 500 hasta los cuatro mil.

Añadió que si no hay una respuesta favorable por parte del Cobach como de la empresa proveedora de los uniformes tomaran otras medidas más drásticas, ya que la institución no les está dando respuesta favorable a sus inquietudes.