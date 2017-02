Exige Iglesia quitar recursos a partidos

El vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera lamentó que las autoridades de los diferentes niveles estén dejando caer el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, por lo que conminó a las autoridades priorizar recursos quitarle a partidos políticos para invertir más en salud y educación.

Dijo que espera que el Gobierno del Estado haya aprovechado la visita del secretario de Salud José Narro para presentarle las necesidades del Hospital Central, “no podemos resignarnos a que este hospital que es benemérito, prototípico de san Luis, que es el hospital de todos, de los ricos y pobres se quede sin recurso precisamente porque se están aplicando a otras partidas, otras cosas que venos menos urgentes”.

Agregó que es necesario sacar adelante a este nosocomio porque para muchos potosinos es la esperanza porque es un lugar donde se pueden curar sin quedarse endrogados para toda la vida y actualmente no está trabajando a su capacidad.

“Lo que puedo ver es salas a medio llenas, camas vacías; en terapia intensiva con camas desmontadas, antes había ocho y la última vez que fui había tres, entonces ¿dónde están estos enfermos? entonces nosotros queremos que haya un lugar donde los enfermos puedan ser atendidos con la calidad médica porque no se puede descuidar y no se pueden dejar crecer otros centros médicos y dejar a los pobres en el total abandono”, dijo.

Priego Rivera manifestó que si no se resuelve antes el problema básico de los recursos diarios del hospital no se debe de construir una torre médica como la que se anuncia ya que se convertiría en un elefante blanco, “necesitamos que el hospital vuelva a tener el ritmo de atención que tenía hace algunos meses y que se le den menos recurso a los partidos y más a estos sectores que no se pueden descuidar como son a la universidad y al hospital”.

En otro tema el vocero del Arzobispado manifestó que espera que la policía metropolitana anunciada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López contribuya a mejorar la seguridad porque la población no debe acostumbrarse a hechos violentos.

Indicó que si esta nueva corporación le va costar a la población que realmente rinda fruto, debido a que serán elementos mayor capacitados con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y si no cumplen con pasar los exámenes de control y confianza que sean separados.

“Si un elemento de la policía tiene un comportamiento dudoso inmediatamente sea expulsado de las corporaciones policiacas y sea sometido a un juicio como funcionario público, es decir no podemos acostumbrarnos que las policías tenga tan si quiera la sospecha de algún nexo con el crimen organizado”, dijo