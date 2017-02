Entrega Ricardo Gallardo Juárez pavimentaciones en la colonia Pedroza

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 febrero, 2017

En beneficio directo de más de mil familias del sector norte de la capital, el Alcalde Ricardo Gallardo Juárez entregó a los vecinos de la colonia Pedroza las pavimentaciones de las calles Rosa, Clavel y Alberto Pedroza cuya inversión superó los 5 millones de pesos.

Ante el olvido de las autoridades anteriores, la administración que encabeza Gallardo Juárez pavimentó 515 metros lineales, en los que se aplicó más de 2 mil metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, que garantiza 20 años de vida útil de la vialidad; esta rehabilitación también incluyó renovación de red de agua potable, tomas domiciliarias, red de drenaje y descargas de drenaje.

Durante su intervención en el evento, en el cual recibió muestras de apoyo de la ciudadanía, el Alcalde destacó que su gobierno trabaja arduamente para que toda la ciudad tenga mejores vialidades, en las que se transite con comodidad y fluidez.

En el caso particular de esta zona, el Edil capitalino afirmó que intensificaran las obras de infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de las familias, “ya basta de estar aterrándose, que los niños y niñas se enloden los zapatos al ir a la escuela, hoy necesitamos que todo San Luis tenga las mejores vialidades”.

Juan Manuel Navarro Muñiz, titular de Desarrollo Social, resaltó que la dinámica de esta administración es cambiar el aspecto social en los polígonos que demandan atención urgente, por ello la intervención oportuna en esta colonia, en la que además se garantizan la durabilidad de la obra, acción que no se realizó en pasadas administraciones que se dedicaban a autorizar obras no planeadas y de mala calidad, “hubo apatía e indiferencia de las autoridades ante las necesidades ciudadanas”.

Para concluir, la señora Isela Villegas Moreno, beneficiaria directa de la obra, recordó que los gobiernos anteriores nunca atendieron sus peticiones, por lo que agradeció al Alcalde Ricardo Gallardo por incluirlos en su proyecto de mejora de la ciudad, además de solicitarle que continúe el trabajo en esta zona que enfrenta diversas problemáticas.