Bara, bara: Chivas TV pone a sólo 50 pesos el Clásico Nacional

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 febrero, 2017

Tal parece que este 18 de febrero el dinero no será algo que impida que los aficionados puedan ver el Clásico Nacional, pues Chivas TV lo anunció a sólo 50 pesos.

A través de Twitter, la plataforma invitó a todos los ‘#ChivasHermanos’, así como a la afición de diversos equipos a no perderse el duelo entre Guadalajara y América que se jugará en la Jornada 7.

Este costo es diez vece menor al ofrecido en noviembre pasado, cuando estas escuadras se vieron las caras en la Liguilla y los espectadores tuvieron que desembolsar 500 pesos para no perdérselo.