Alumno de la Justa Ledezma representará a SLP en Parlamento de los Niños en San Lázaro

By Redaccion3 on 10 febrero, 2017

Luis Ernesto Salcedo Gallegos, director de la escuela primaria Justa Ledesma, dio a conocer que el alumno de 5to. Año José Antonio Ruiz Ortiz, tendrá la enorme responsabilidad de representar a San Luis Potosí en el Congreso de la Unión durante los trabajos del décimo Parlamento Infantil que se desarrollarán durante la semana del 13 al 17 de febrero.

Por su parte los papás del menor, Ana Lilia Ortiz Rodríguez y Roberto Ruiz Acosta, se dijeron satisfechos de la educación que se imparte en este plantel, para abrirles opotunidades a los alumnos.

Al respecto José Antonio Ruiz, expuso que su participación en la máxima tribuna de la Nación, versa sobre la igualdad de oportunidades que el Estado mexicano debe garantizar para todos los alumnos en el país, sin distingos.

Discurso del Alumno:

EN ESTE LAPSO DE TIEMPO, LES VOY A HABLAR SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES JOSE ANTONIO RUIZ ORTIZ, ALUMNO DEL 5º GRADO DE PRIMARIA.

DESDE NUESTRA INFANCIA EN PREESCOLAR APRENDEMOS LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS QUE TENEMOS COMO NIÑOS .

DERECHOS QUE RESPALDAN NUESTRA DIGNIDAD COMO SERES HUMANOS.

LOS NIÑOS TENEMOS DERECHO A NO SER PRIVADOS DE LA VIDA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI SER UTILIZADOS EN CONFLICTOS ARMADOS O VIOLENTOS, A DISFRUTAR DE UNA VIDA PLENA EN CONDICIONES DIGNAS, A QUE SE NOS BRINDE PROTECCIÓN Y SOCORRO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA .

LOS NIÑOS DESDE NUESTRO NACIMIENTO , TENEMOS DERECHO A UN NOMBRE , PERTENECER A UNA NACIONALIDAD , A UNA FAMILIA, TENER UNA VIVIENDA DIGNA , ASI COMO EL ALIMENTO.

LOS NIÑOS NO DEBEMOS SER MALTRATADOS, NI OBLIGADOS A TRABAJAR, LOS NIÑOS NO DEBEMOS DE SER SUJETOS A NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN, POR NUESTRA NACIONALIDAD, RAZA, IDIOMA NI CONDICIÓN ECONÓMICA.

LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR A CABO MEDIDAS ESPECIALES PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE DE LA QUE SOMOS OBJETO LOS NIÑOS.

LOS NIÑOS DEBEMOS VIVIR EN UN AMBIENTE SANO, SALUDABLE Y ARMONIOSO, TANTO FÍSICO COMO MENTAL, MATERIAL, ESPIRITUAL, CULTURAL Y SOCIAL.

LOS NIÑOS TENEMOS DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE TODA VIOLENCIA, A FIN DE LOGRAR LAS MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR Y EL LIBRE DESARROLLO DE NUESTRA PERSONALIDAD.

POR ESO, CUESTIONO A NUESTRAS AUTORIDADES….. ¿PORQUÉ, NO PODEMOS SALIR A JUGAR LIBREMENTE A LA CALLE COMO JUGABAN NUESTROS PADRES CUANDO ERAN NIÑOS?

POR TANTA INSEGURIDAD QUE HAY EN NUESTRO PAÍS.

LOS NIÑOS TENEMOS DERECHO A DISFRUTAR DE ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA , ASÍ COMO A UNA EDUCACIÓN GRATUITA, CON ESCUELAS DE CALIDAD.

LOS NIÑOS TENEMOS DERECHO A EXPRESAR NUESTRA OPINIÓN LIBREMENTE.

POR ESO, CUESTIONO A NUESTRA SOCIEDAD, NUESTRO MÉXICO, Y A LOS RESPONSABLES DE HACER VALER NUESTROS DERECHOS, SEAMOS HONESTOS Y CONSCIENTES ANTES DE RESPONDER .

A NUESTRA SOCIEDAD. ¿REALMENTE, ESTAN RESPETANDO NUESTROS DERECHOS Y FOMENTANDO NUESTROS VALORES?

LOS VALORES SE APRENDEN EN CASA.

A NUESTRO MÉXICO Y A LOS RESPONSABLES DE HACER VALER NUESTROS DERECHOS.

ACASO ALGUIEN NOS PREGUNTÓ A LOS NIÑOS, SI ESTABAMOS DE ACUERDO CON LA REFORMA EDUCATIVA?

¿DE PASAR MÁS TIEMPO EN LA ESCUELA?

EN LA CONSTITUCIÓN DICE QUE TENEMOS DERECHO AL MISMO TRATO. LES PREGUNTO:

PORQUE, SI LAS ESCUELAS PÚBLICAS DICEN NUESTRAS AUTORIDADES QUE SON DE CALIDAD, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS NO SE ESCUCHA QUE HAYA HIJOS DE DIPUTADOS, GOBERNADORES, SENADORES, EMPRESARIOS.

SI QUIEN ROBA UN PAN PARA COMER ESTÁ EN LA CÁRCEL , Y FUNCIONARIOS QUE ROBAN MILLONES DEL ERARIO PÚBLICO, GOZAN DE LIBERTAD, .… LES PREGUNTO, ¿TENEMOS IGUALDAD?

SE DICE QUE EL MAGISTERIO ES EL RESPONSABLE DE QUE NO TENGAMOS UNA BUENA EDUCACIÓN, SI EN MI ESCUELA PÚBLICA , TRABAJAMOS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO, LOS CUALES AL MES DE FEBRERO, EN MI ESCUELA NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LIBROS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS. TENEMOS UN CALENDARIO ESCOLAR DE TRABAJO QUE LO ELABORAN NUESTRAS AUTORIDADES, EL CUÁL NO TIENE UNA SERIEDAD, PORQUE LO MODIFICAN CADA QUE DESEAN, LES PREGUNTO, ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE QUE NO HAYA UNA BUENA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS?

LOS NIÑOS PROPONEMOS SALARIOS JUSTOS Y DIGNOS PARA TODOS, NO PARA UNOS CUANTOS, ESTO VA DE LA MANO PARA EVITAR CORRUPCIÓN, Y TANTAS COSAS QUE SE DERIVAN DE ELLO Y AFECTAN NUESTROS DERECHOS.

EXIGIMOS QUE LAS AUTORIDADES CUMPLAN CON LO QUE LES MARCA LA LEY.

LOS NIÑOS DE AHORA, SOMOS LOS ADULTOS DEL MAÑANA, POR ESO LES DIGO A NUESTROS ADULTOS Y RESPONSABLES DE HACER VALER NUESTROS DERECHOS.

“LA PALABRA CONVENCE, PERO EL EJEMPLO …ARRASTRA”

MUCHAS GRACIAS