Abaten en Tepic a ‘El H2’, líder del Cártel de los Beltrán Leyva

Juan Francisco Patrón Sanchez, jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit y el sur de Jalisco, murió durante un enfrentamiento con elementos de Marina-Armada de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México, en un operativo conjunto entre elementos de la Defensa Nacional, Policía Federal y elementos navales se dio el enfrentamiento en la colonia Lindavista de Tepic, Nayarit.

Informes de inteligencia naval lograron ubicar a Patrón Sánchez con siete integrantes de su organización en esta zona residencial, lo que generó un enfrentamiento entre delincuentes y marinos. Los siete cómplices también murieron.

Tras el enfrentamiento con armamento de grueso calibre, la Secretaría de Marina utilizó dos helicópteros artillados para apoyar desde el aire a los elementos navales en tierra.

Por su parte, elementos del Ejército y Policia Federal iniciaron la búsqueda de más integrantes de esta organización criminal, instalando retenes de seguridad en la parte poniente de Tepic.

En las próximas horas, el gabinete de seguridad dará a conocer más detalles del operativo realizado en la colonia Lindavista en Tepic.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación confirmó los hechos añadiendo que Patrón Sánchez tenía como centro de operaciones la capital de la entidad y el sur de Sinaloa. El operativo se realizó como parte la lucha permanente que sostienen el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipios contra la delincuencia organizada.

Hasta el cierre de esta edición, se llevaba a cabo un impresionante operativo de seguridad en Tepic y el sur de Sinaloa.

En algunas puntos de la capital del estado se implementaron retenes y se pide a la población extremar precauciones. El operativo ocurre en un día que se registraron cinco ejecuciones en menos de siete horas en la zona norte del estado.

Los cinco hombres fueron asesinados en distintos municipios de esta entidad, lo que generó que las autoridades entraran en alerta máxima en la parte norte del estado.

Personal de la Fiscalía del estado movilizó a elementos de la Policía de Nayarit y Mando Único, a efecto de localizar a los agresores, y cercar las zonas limítrofes de Nayarit con el estado de Sinaloa y Jalisco.

Cabe destacar que desde hace cuatro años no se registraban hechos violentos de esta magnitud en el estado.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes sobre los hechos de violencia registrados en Nayarit que causaron temor e incertidumbre entre la población.

Rivalidad entre los cárteles

La madrugada del 15 de agosto del año pasado, un comando armado ingreso a un restaurante La Leche, en la zona de la Riviera Nayarit.

Los hijos del narcotraficante Joaquín E Chapo Guzmán se encontraba en el interior junto con otras 15 personas disfrutando de la cena.

Fueron cuatro hombres los que ingresaron al lujoso restaurante con armas de grueso calibre para encañonar a las personas que se encontraban en el lugar, los hijos del capo fueron sacados del sitio junto con otras cuatro personas.

ABOGADO DEL CHAPO NO DUDA DE LA AUTENTICIDAD DE CARTA

MORELIA.— José Refugio Rodríguez Núñez , abogado defensor del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, aseguró que tiene elementos para suponer que es autentica la carta difundida en medios de comunicación como un escrito hecho por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

“No tengo una confirmación expresa de que la carta la hicieron de puño y letra de alguno de los muchachos porque yo no he platicado con alguno de ellos, no tengo comunicación con ellos, ya se lo he dicho, tengo referencias por medio de otras personas, que a raíz de la inquietud tenía que preguntar y al parecer la carta tiene un origen positivo o sea como que sí, cómo la hicieron llegar no sé, quién la hizo llegar no sé”, dijo José Refugio Rodríguez Núñez.

Rodríguez Núñez dice que en anteriores ocasiones le han pedido desmentir presuntas versiones en redes sociales de hechos atribuidos a los consanguíneos de Guzmán Loera y esta vez nadie de la familia le ha solicitado tal cosa.