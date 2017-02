Revisión del TCL, bumerang social para EU por menos PIB en México

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 febrero, 2017

Si todo marcha conforme a las instrucciones presidenciales, México sólo buscará atender algunas quejas y preocupaciones de la Casa Blanca en la revisión del tratado de comercio libre pero con la intención de reafirmar el modelo de desarrollo subordinado. En este sentido, México perderá de nueva cuenta la oportunidad para diseñar un modelo de desarrollo de acuerdo a las necesidades nacionales.

La reconfirmación del modelo de desarrollo del tratado no resolverá las exigencias estadunidenses de disminuir el flujo de migrantes mexicanos ilegales, porque la tasa de crecimiento del PIB mexicano seguirá siendo de 2.2% anual, que en términos generales sólo crearía un tercio de la demanda de empleo anual de la nueva población económicamente activa. Así, dos tercios tendrían que buscar empleo en el sector informal o… emigrar ilegalmente a los EE.UU.

La lógica económica es implacable: menor tasa de creación de empleos en México y una tasa promedio de PIB de 2% anual implicaría que mexicanos sin empleos traten de cruzar la frontera —con muro o sin muro— o quedarse en México presionando la crisis social por la relación casi automática de desempleo-delincuencia. El gobierno de Trump podría lograr aumento de empleo en su país, pero con un vecino en ebullición social por la falta de puestos de trabajo bien pagados.

La decisión de Trump de revisar el tratado con México se pudo haber convertido en una gran oportunidad para rediseñar el modelo nacional de desarrollo al construir una planta industrial más sólida. La intención oficial mexicana de promover el consumo interno debería ir amarrada a una estrategia de sustitución de productos importados. Pero para ello se requieren dos cosas: oferta de bienes y servicios y capacidad de compra del mercado interno, ninguna de las cuales se ha estimulado en estas semanas de mensajes mexicanos sobre el tratado.

Salinas de Gortari liquidó el ejido con el argumento de que había cola de inversionistas extranjeros, pero al final se trató sólo de una decisión ideológica neoliberal porque la inversión productiva nunca produjo una agroindustria modernizada. En lo industrial el tratado agotó su efecto en la planta productiva con la apertura drástica que provocó el cierre de cadenas productivas completas porque nunca se planteó la necesidad de una reforma de reconversión industrial.

Ahí fue donde fracasó el tratado y ahí estaban los objetivos que debió haber definido el gobierno del presidente Peña Nieto para la revisión del tratado. Pero resulta que muchos de los negociadores del tratado que entregaron la producción mexicana a las necesidades estadunidenses están hoy en espacios de decisión comercial e industrial del gobierno, comenzando con el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, parte del equipo del tratado en 1991-1993.

En este contexto, la revisión del tratado de comercio libre se hará hoy como se negoció en 1991: en función de las exigencias estadunidenses; y si hace veinticuatro años había operadores estadunidenses que tenía claro que México necesitaba aumentar su crecimiento económico para evitar que su crisis social cruzara la frontera, hoy con Trump es el toma todo para los EE.UU., aunque haya mayor migración ilegal o en la inestabilidad social de México por mayor demanda de empleo y menos PIB.

La falta de enfoque de seguridad nacional de Trump taparía el hoyo de empleos fugados con el TCL pero destaparía el hoyo de la inestabilidad social en México en la frágil y vulnerable puerta sur estadunidense.

Política para dummies: La política se mueve por el sentido de la oportunidad, no por la necedad de los políticos.

Sólo para sus ojos:

* La intolerancia mutua entre Trump y la prensa podría cambiar los protocolos políticos en Washington. Hasta ahora hay indicios de que la famosa cena de corresponsales en la casa Blanca podría no realizarse por primera vez por el encono mutuo. Al final, la prensa pierde más que Trump.

* La expectativa del PIB para 2017 sigue bajando, con presiones sobre la inflación por los gasolinazos. Los ajustes reales tienen al crecimiento económico en tasas de 1.5%, pero con tendencia a bajar de 1%.

* Vienen un par de semanas en las que el ejército estará en el centro de la atención nacional. Las presiones de Trump para aumentar la presencia castrense estadunidense ha encontrado el muro de la Defensa Nacional que no necesita de “asesores extranjeros”. Y además esta semana comienza el debate sobre la necesaria y urgente ley de seguridad interior. Por lo pronto, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, está impulsando esa ley.