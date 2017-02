Las Cosas de la Ciudad

By Redaccion El Heraldo SLP on 9 febrero, 2017

MÁS INVERSIONES A SLP. Sencillamente SLP se ha colocado en el horizonte de los inversionistas que buscan lugares atractivos donde colocar sus inversiones millonarias. En la Ciudad de México, le anunciaron al Gobernador Juan Manuel Carreras López, que la empresa Thor Urbana, planea construir en la capital un enorme centro comercial, dos hoteles y 400 departamentos con una inversión de once mil millones de pesos. Lo que más agradó al oído del mandatario potosino, es que SLP se ha vuelto más atractivo para inversiones de este tipo -millonarias-, por encima de otras ciudades. O sea, que mientras que el “rabietas” de Trump se solaza porque la Ford se fue de aquí, otras empresas millonarias traerán sus dolaritos a SLP. Jimmy Arakanji, socio fundador de la empresa Thor Urbana elogió a SLP y dijo que hay planes excelentes para la entidad.

SE QUIERE QUEDAR EN MÉXICO. La que está haciendo todo lo que esté a su alcance para permanecer en territorio mexicano es la empresa automotriz General Motors, en un comunicado ha informado que sus altos directivos tratan de convencer a los legisladores estadounidenses de lo perjudicial que resultaría para la empresa y, seguramente para los consumidores nacionales de aquel país, que les aplicaran el arancel del 35 por ciento a los autos armados en México que cruzarían la frontera para su venta allá, como los ha amenazado Donald Trump. Es encomiable que la empresa luche por sus proyectos de inversión. Obviamente piensan en sus utilidades, ya que igualmente les sería muy oneroso dejar toda su infraestructura creada en México, pero si logran quedarse aquí el beneficio sería compartido por los miles de empleos que genera a nuestro país esta empresa legendaria de la industria automotriz, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el continente americano.

INCULPLIDOS LOS PERMISIONARIOS. El Presidente de la Federación Universitaria Potosina, Guillermo Rivera Morales puso el dedo en la llaga, dice que los permisionarios del transporte siguen sin cumplir con sus compromisos que tienen pendientes no para que les autoricen la nueva tarifa, sino aquellos que hicieron para que les autorizaran los anteriores aumentos. Dice el líder estudiantil que no todos los camiones traen la cámara de vigilancia que prometieron instalar para seguridad del pasaje. Que tampoco han uniformado a sus choferes y mucho menos les han dado capacitación para que conduzcan sus unidades con la debida precaución que dé seguridad a los pasajeros como al resto de los potosinos, pues sus autobuses continúan participando en accidentes viales y muchas veces con pérdidas humanas. Dice que si bien es cierto que a los estudiantes poco los perjudicará el aumento de diez centavos, no es justo que se aumente al resto de la población a ocho cincuenta el pasaje porque el servicio sigue dejando mucho que desear.

ÉXODO DE CONSTRUCTORES. Muy lamentable para los constructores como para los habitantes de la capital potosina que hasta el momento no se pueda contar con el Plan Estratégico de Población, ya que esto ha impedido la construcción de viviendas de interés social, dejando en completa indefensión a la clase asalariada que podría beneficiarse con un crédito de esta naturaleza. En la Cámara de la Construcción, los empresarios del ramo han preferido migar a los estados vecinos como Guanajuato y Aguascalientes, porque en esta entidad, la construcción de viviendas se ha constreñido. Por cierto, dicen constructores agremiados a la CMIC que el elevado costo del dólar poco ha impactado en los materiales de construcción, pero aún así, aseguran que las viviendas han aumentado hasta un 15 por ciento su valor.

SOLEDAD UN PARAISO. Mientras que en reciente entrevista el Ombudsman Jorge Vega Arroyo lamentó que en materia de Derechos Humanos hay mucho por hacer, ya que constantemente son violados los derechos de los potosinos por las Instituciones que se supone deben velar por su bienestar, como los cuerpos policiacos, las autoridades educativas y los demás entes de gobierno, el Ombudsman del municipio de Soledad, José Alfonso Castillo Cabral, remarcó en su informe de actividades, que en Soledad, en materia de Derechos Humanos, todo funciona de maravilla. Hay unas instituciones ejemplares jamás imaginadas. Ya hasta han de pensar que ni caso tiene que exista su comisión, pues todos se conducen decentemente.